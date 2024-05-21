Исполнилось 90 лет со дня рождения Глеба Панфилова

21 мая 1934 года родился народный артист РСФСР Глеб Панфилов. После школы будущий режиссёр выучился на инженера-химика и работал на Свердловском заводе медицинских аппаратов. А в конце 1950-х Панфилов стал одним из инициаторов создания в Свердловске любительской киностудии, где снял свои первые работы.

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Решив связать жизнь с кино, он поступил на операторский факультет ВГИКа, а затем — на Высшие режиссёрские курсы. Его первым полнометражным фильмом стала лента «В огне брода нет».

На счету кинематографиста такие известные картины, как «Васса», «Тема», «Романовы. Венценосная семья» и «В круге первом». Панфилова не стало в августе 2023 года.