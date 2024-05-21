Премьера «Майор Гром: Игра» с Аксеновой и Хабенским: сюжет, отзывы, критика

20 мая состоялась светская премьера фильма «Майор Гром: Игра», в котором сыграли Сергей Горошко, Любовь Аскенова и Константин Хабенский. Каков сюжет картины, что говорят о картине в Сети?

© Кадр из трейлера «Майор Гром: Игра»

О чем фильм «Майор Гром: Игра»

С 23 мая в кинотеатрах выйдет продолжение кинокомикса Олега Трофима «Майор Гром: Игра» — это третий фильм отечественного блокбастера по одноименным комиксам Bubble. Зрителей ждет полноценный блокбастер с хронометражем в 2 часа 40 минут, зрелищными боевыми сценами, анимационными вставками и сложной драматургией. Саундтреки к фильму «Майор Гром: Игра» написали Сергей Шнуров и группа The Hatters.

В центре сюжета ленты «Майор Гром: Игра» история петербургского майора Игоря Грома (Тихон Жизневский). События происходят спустя год после победы полицейского над Чумным Доктором. Санкт-Петербург оправился от потрясений, а Сергей Разумовский (Сергей Горошко), сошедший с ума бизнесмен и создатель соцсети «ВМесте», оказался в психиатрической лечебнице.

Гром сталкивается с последствиями собственной популярности и новыми врагами. Создатели проекта не стали детально экранизировать том комиксов «Игра» и решили удивить зрителей и фанатов Грома неожиданными сюжетными поворотами. Известно, что Гром станет мишенью террориста. Злоумышленник будет угрожать организацией взрывов по всему городу, если главный герой не подаст в отставку.

В продолжении ленты, помимо Тихона Жизневского, сыграли Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и Константин Хабенский. Главного отрицательного героя в ленте «Майор Гром: Игра» сыграет Матвей Лыков.

«Моего героя зовут Август ван дер Хольт — это предприниматель со своими интересами, который появляется в Петербурге, чтобы реализовать свои планы. Исполняя эту роль, я использовал свой жизненный опыт и свои впечатления. Я человек, который вырос в Санкт-Петербурге в 90-е, в спальном районе. Градус опасности был довольно высокий», — признался актер в интервью kp.ru.

Какие отзывы о фильме «Майор Гром: Игра»

Картину представили зрителям в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. Критикам и журналистам запретили разглашать подробности ленты до официальной премьеры, однако теперь рецензии и отзывы стали активно появляться в Сети.

Например, обозреватель Afisha Daily Евгений Ткачев пишет, что шоуранеры внимательно отнеслись к критике первой части и провели работу над ошибками. Например, убрали прием, когда «Гром прокручивал в голове несколько вариантов развития событий, чтобы в итоге, как доктор Стрэндж, выбрать единственно правильный». Ткачев полагает, что авторы «в большей степени вдохновлялись Кристофером Ноланом, нежели „Марвелом“ или бондианой», а также «Крепким орешком».

«Сиквел получился получше оригинала, однако главная проблема „Грома“ осталась прежней: это боевик категории „Б“, который как будто стесняется собственной „бэшности“ и очень хочет быть проектом класса А. Отсюда раздутый хронометраж и попытка поговорить на серьезные темы. Но схватка Грома с террористом так и остается игрой с нулевыми ставками (авторам фильма не хватает смелости подвести главного героя к настоящему краю, всерьез запятнать его репутацию — даже ошибаясь, майор все равно остается объектом для подражания), а сюжетный движок „Игры“ зачастую работает вхолостую», — считает критик.

Киновед Владимир Ростовский отметил, что «Майор Гром: Игра» — сложный для оценки фильм, поскольку создатели действительно переживают за проект. Критик отмечает, что в новой ленте «заметен выросший масштаб».

«Картинка выглядит еще сочнее, экшен очень хочет быть изобретательнее и разнообразнее, а география фильма больше не ограничена несколькими городскими локациями. <...> Хоть с характеров персонажей полностью сбросить покров условностей не удалось, сама история изо всех сил старается быть объемнее», — пишет Ростовский.

Эксперт отмечает, что «предсказуемость — главный бич „Игры“». Ростовский также указывает на то, что главный сюжетный твист срабатывает уже в середине ленты, запуская режим усиленного ожидания финала. Киновед полагает, что «Игре» больше бы подошел сериальный формат.

Обозреватель Алишер Улфатшоев пишет, что с технической стороны «Игра» смотрится современно и зрелищно. По его мнению, истории не хватает драматизма и внутренней борьбы главного героя. Кроме того, журналист считает, что в ленте не раскрыли персонажей, что не позволило зрителям им сопереживать.