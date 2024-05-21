Фильм «Хозяин»: что известно о новой драме Юрия Быкова

Осенью 2023 года состоялась международная премьера фильма Юрия Быкова «Хозяин». Это шестая полнометражная лента режиссера, который обрел известность благодаря социальной драме «Дурак», выпущенной в 2014 году. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета и актерский состав фильма, а также рассказывает о том, можно ли посмотреть новый фильм Быкова в России.

© РИА Новости

Главное о фильме

Страны: Россия, Франция, Швейцария, Великобритания, Мексика

Режиссер: Юрий Быков

Жанр: драма, триллер

Производство: Hype Film, Bord Cadre films, Sovereign Films

Мировая премьера: 2023 год

Когда выйдет в российский прокат: неизвестно

В главных ролях: Артем Быстров, Олег Фомин, Клавдия Коршунова

Когда выйдет

Мировая премьера картины Юрия Быкова состоялась 9 ноября 2023 года на 29-м Международном кинофестивале в Женеве (Geneva International Film Festival).

В начале февраля 2024-го стало известно, что ленту Быкова покажут на Берлинском кинофестивале — «Хозяин» попал в секцию European Film Market, которая позволяет зарубежным прокатчикам приобрести права на фильм. Драму также показали на Белградском международном кинофестивале, который проходил с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

При этом до сих пор неизвестно, увидят ли российские зрители фильм «Хозяин» на большом экране. Создатели не раскрывают ни дату выхода картины в широкий прокат, ни то, будет ли «Хозяин» вообще показан в России.

Пока что нет информации о том, выйдет ли лента Юрия Быкова в российский прокат.

Создатели

Информация о том, что новый фильм Юрия Быкова находится в разработке, появилась осенью 2020 года. Сообщалось, что картина будет снята российской кинокомпанией Hype Film совместно с Кинопоиском, а посмотреть ее можно будет в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD.

До этого студия Hype Film занималась производством таких картин, как «Лето» и «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Родные» Ильи Аксенова и «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

В производство «Хозяина» были вовлечены кинокомпании из Швейцарии (Bord Cadre films), Великобритании (Sovereign Films) и Франции (Charades). Одним из сопродюсеров картины стал Николас Селис, который работал над созданием «Ромы» Альфонсо Куарона («Рома» — лауреат премии «Оскар» 2019 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке»). Среди других продюсеров — Илья Стюарт, Павел Буря и Мурад Османн.

Юрий Быков не только занял режиссерское кресло, но и написал сценарий для фильма «Хозяин».

Оператором фильма стал Михаил Соловьев («Родные», «Молодой человек»). В роли композиторов выступили Юрий Быков и Иван Исьянов — до этого Исьянов уже работал с режиссером над фильмом «Завод», а также создал саундтрек для фильма «Хардкор» Ильи Найшуллера.

Производство

Примерный сюжет фильма «Хозяин» стал известен в начале 2021 года.

Изначально премьера картины была запланирована на конец 2021-го, однако из-за пандемии COVID-19 производственный процесс существенно замедлился. Съемки, которые должны были начаться осенью 2020 года, в итоге стартовали только в июле 2021-го. Съемочный процесс продлился около двух месяцев и завершился 15 августа — в этот же день Юрий Быков отметил свой 40-й день рождения.

Режиссер объяснил, что суровая осенняя или зимняя природа смотрится в кадре гораздо драматичнее — съемочной группе пришлось постараться, чтобы создать мрачную атмосферу на фоне «радостных локаций». «Было тяжело», — резюмировал он, говоря о съемочном процессе.

Натурные съемки Карелии — кстати, там же снимался и новый сериал Быкова «Лихие».

Первые кадры из фильма «Хозяин» появились в сети в феврале 2023 года. На одном из них герой Артема Быстрова стоял на проезжей части, а за его спиной горела перевернутая машина. Еще один кадр был опубликован 25 февраля — на нем перепачканный кровью персонаж Быстрова смотрел в камеру.

Сюжет

Фильм «Хозяин» рассказывает о непростых взаимоотношениях двух людей из разных социальных слоев. Первый из них — простой россиянин, а второй персонаж — влиятельный сотрудник силовых структур.

Иван Меньшов (Артем Быстров), главный герой картины, живет обычной жизнью — владеет небольшой мастерской и воспитывает троих детей вместе со своей женой Анной (Клавдия Коршунова). Бизнес, который Меньшов старается вести максимально честно, постепенно развивается, а в семье царит спокойствие и порядок — Иван ведет себя как добропорядочный и хороший человек.

В один день жизнь отца троих детей кардинально меняется. Возвращаясь из магазина домой, Иван становится свидетелем автомобильной аварии, в результате которой загорается машина. Меньшов, единственный из всех прохожих, решается вытащить пассажира из огня, рискуя собственной жизнью.

Выживший оказывается влиятельным сотрудником органов по фамилии Родин (Олег Фомин). Силовик решает отблагодарить своего спасителя — постепенно между Меньшовым и Родиным завязываются крепкие приятельские отношения.

Однако дружба, которая выглядит взаимовыгодной и даже искренней, вскоре прерывается из-за банального бытового разногласия. Рассерженный Родин решает показать Меньшову, что их взаимоотношения никогда не были равными: один из них всегда был «хозяином», а другой — «бесправным холопом». С подачи силовика жизнь Меньшова и его семьи превращается в ад.

Как объяснил Юрий Быков, «Хозяин» — это фильм о том, что простой человек не способен договориться с системой.

«"Хозяин" о том, что персонаж Артема Быстрова, по природе своей стремящийся к свету, но обманувший себя возможностью жить в компромиссе, погибает от этого, — рассказал режиссер. — Фильм «Хозяин» — это попытка ответить на вопрос, который зреет сотнями лет в русской реальности: почему общество жестко разделено на низы и верхи, возможен ли диалог и компромисс между этими сословиями, но главное — сможет ли обычный человек в России стать самостоятельным и свободным от хозяина?»

Актеры и роли

Одну из главных ролей в картине исполняет Артем Быстров — он получил широкую известность благодаря другому фильму Юрия Быкова — «Дураку», вышедшему в 2014 году.

Это не единственный опыт сотрудничества актера и режиссера — в 2025 году на экраны должен выйти сериал «Лихие», где Быстров также сыграет одного из ключевых героев.

Какие актеры сыграют в фильме «Хозяин»