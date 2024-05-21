Любимова сообщила, что Евразийская кинопремия приглашает к участию национальное кино

Евразийская кинопремия, которую планируется провести в 2025 году, приглашает к участию представителей национальных кинематографий, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"Евразийская премия она больше про то, что мы вообще приглашаем всех к диалогу, и наших коллег, конечно, в первую очередь - ШОС, БРИКС, СНГ. <…> Мы рады будем всем, мы рады будем представителям национальных кинематографий - классических, традиционных, потому что мы все очень разные и у каждого свой киноязык, он очень богатый, интересный, яркий. И ближневосточный, и из Азии наши коллеги. Невероятные, самые разные формы национального кинематографа. Мы очень хотим собраться вместе", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Весной 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара". Создание киноакадемии и кинопремии Михалков считает необходимым в первую очередь для "развития евразийского пространства". Михалков также заявлял журналистам, что учреждение киноакадемии поддержали Иран, Китай и страны Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

"Это точно найдет своего зрителя, мы видим, какое количество сейчас поклонников китайского кино, какое количество поклонников турецкого кино, индийского кино, какая связь тесная со странами СНГ. Весь Госфильмофонд - это одна большая коллекция нашего общего кинематографа Советского Союза, у нас одна база, и очень важно этот диалог подкреплять подобного рода смотрами, и там же искать будущих сопродюсеров, находить общие проекты и вместе их реализовывать", - добавила министр.

Как ранее отмечала Любимова, Россия может провести первую Евразийскую кинопремию в 2025 году.