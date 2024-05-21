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В кинотеатре «Салют» пройдет спецпоказ фильма «Сплетение судеб» 26 мая

Специальный сеанс фильма «Сплетение судеб» режиссера и сценариста Летиции Коломбани состоится 26 мая в 15:30 в кинотеатре «Салют» Москино. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В кинотеатре «Салют» пройдет спецпоказ фильма «Сплетение судеб»
© Москино

Фильм представит востоковед Варвара Гришуткина. Картина рассказывает о трех женщинах, чьи судьбы переплетаются. Главные роли в картине исполнили звезда сериалов «24 часа» и «Анатомия страсти» Ким Рэйвер, а также начинающие актрисы Фотини Пелусо и Мия Мельцер.

Билеты можно приобрести по ссылке.