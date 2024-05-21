Вышел трейлер новой комедии «Бар МоскваЧики»

Кинокомпании ТЕМП и "Централ Партнершип" представили тизер новой приключенческой комедии с элементами мелодрамы "Бар МоскваЧики".

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По сюжету трио молодых красоток-москвичек, отправившихся повеселиться в Питер, неожиданно для себя на последние сбережения покупает там бар. "В нагрузку" к заведению идут соседи-парни, с которыми все не так просто. Девушек ждут не только интриги и вызовы в бизнесе, но и романтические сюрпризы.

Режиссером проекта стал Анарио Мамедов.

В фильме в главных ролях задействованы не только известные актеры (Марк Богатырев, Яна Кошкина и Михаил Тарабукин), но и блогеры и звезды шоу-бизнеса: Давид Манукян (DAVA), блогер Екатерина Шкуро и певица Катя IOWA

Также в ролях: Кристина Бабушкина, Иван Пышненко, Роман Юнусов, Денис Косяков, Игорь Ознобихин, Сергей Рост, Михаил Павлик и Дмитрий "Пухляш" Красилов, для которого эта роль стала последней.

В кино с 12 июня.