На фестивале в Каннах с восторгом приняли «Анору» с Юрой Борисовым

Эксперты, работающие на Каннском кинофестивале, очень высоко оценили премьерный показ фильма «Анора», который состоялся сегодня, 21 мая, в рамках основного конкурса.

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Ленту, которая рассказывает об отношениях девушки лёгкого поведения и сына русского олигарха, в издании Variety назвали одним из лучших фильмов на фестивале.

Неогранённый алмаз Каннского фестиваля в этом году. Это яркий фильм о двух культурах (русской и американской), двух языках (русском и английском) и двух валютах (деньгах и сексе).

Рецензент Variety особенно отмечает игру главных актёров — Майки Мэдисон и Марка Эйдельштейна, сравнивая последнего с Тимоти Шаламе, а также молчаливого Юры Борисова, который даже без слов оказывается важнейшей частью фильма.

В IndieWire также выделяют работу режиссёра Шона Бейкера.

Режиссура Бейкера слишком буйная, а его сюжеты слишком хорошо продуманы — поэтому высокий темп событий не выглядит проблемой. То, что начинается как опасное столкновение, вскоре перерастает в шквал комического насилия, достойного классического французского сексуального фарса.

Тем не менее высокий и временами неровный темп подошёл не всем — в WorldofReel среди минусов отмечают, что создатели хотели вместить в фильм слишком много, при этом отмечая высокий уровень погружения и трогательную кульминацию.