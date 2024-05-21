Disney разрабатывает сразу два фильма из серии «Пиратов Карибского моря». Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал, что готовится перезапуск и спин-офф популярной серии.

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Однако теперь без Джонни Деппа, которого изгнали из проекта по причине скандального развода с Эмбер Хёрд. Которую, между прочим, суд признал виновной в клевете на Деппа и присудил ей выплатить ему за потери в результате диффамации и отказа от ролей студиями 15 миллионов долларов.

Фанаты серии яростно раскритиковали проект без «настоящего Джека Воробья» и обещают бойкотировать любой фильм без Джонни Деппа.