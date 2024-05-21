Вышел новый тизер фильма "Дэдпул и Росомаха"
Marvel Studios опубликовала очередной тизер супергеройского боевика "Дэдпул и Росомаха". Помимо новых сцен и диалогов главных героев - в нем не обошлось без одной из коронных шуточек Дэдпула.
По сюжету Уэйд Уилсон попадает в организацию "Управление временными изменениями", что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи.
Режиссером фильма стал Шон Леви.
В ролях: Райана Рейнольдс, Хью Джекман, Морена Баккарин, Брианна Хильдебранд, Сиори Куцуна, Стефан Капичич, Лесли Уггэмс, Каран Сони, Роб Делани и другие.
Мировая премьера состоится 26 июля.