Грамматиков планирует снять сказку в Красноярском крае

Российский кинорежиссер Владимир Грамматиков планирует снять на территории Красноярского края зимнюю сказку для детей. Об этом он сообщил ТАСС.

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"Я планирую снять мощную зимнюю сказку с русской зимой, снегом, сосульками. Сейчас технологии позволяют это сделать. Сейчас веду переговоры с Красноярским краем, чтобы здесь это снимать", - сказал Грамматиков.

Режиссер недавно закончил работу над картиной "Смотри на меня", где автором сценария стал Андрей Кончаловский.

"Я думал, что это последняя моя картина, хватит. Но я такое опустошение испытал, когда уже кино сделано. Я понял, что что-то нужно предпринимать, так нельзя. И родилась идея снять зимнюю сказку", - пояснил Грамматиков.

Фильм "Смотри на меня" выходит в общероссийский прокат 5 сентября.