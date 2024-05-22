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Финал «Тени Чикатило»: будет ли второй сезон, что известно

В четверг, 23 мая, состоится премьера заключительной серии первого сезона сериала «Тень Чикатило». Выйдет ли второй сезон, что известно о продолжении проекта?

Финал «Тени Чикатило»: будет ли второй сезон, что известно
© Кадр из сериала «Тень Чикатило»

О чем сериал «Тень Чикатило»

«Тень Чикатило» — художественный сериал режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили, спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Съемки проекта начались в июне 2023 года. Премьера сериала состоялась 4 апреля 2024 года. Главные герои сериала — милиционеры, до этого появлявшиеся в «Чикатило». Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка.

По сюжету, главный антагонист встретился с ростовским потрошителем Андреем Чикатило, что стало отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра. Как рассказал Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. К примеру, фамилию маньяка Попкова заменили на Попцов.

К своим ролям также вернулись Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Евгений Шириков (майор КГБ Олег Горюнов) и Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин). Роль ангарского маньяка исполнил Федор Лавров.

Также в сериале сыграли Мария Ахметзянова, Анна Бегунова, Георгий Мартиросян, Владимир Кисаров, Алексей Гаврилов, Вера Соловьева и другие.

Будет ли второй сезон проекта

Официально о том, что планируется второй сезон «Тени Чикатило», не сообщалось. Некоторые информационные ресурсы пишут, что сериал про маньяка все же получит продолжение.

«Вокруг ТВ» указывает, что премьера второго сезона может состояться в следующем году.

«Подробности сюжета второго сезона создатели сериала пока не разглашают. О начале работы над второй частью проекта официальных заявлений создатели пока не сделали. Вероятно, в режиссерское кресло вернется Сарик Андреасян. Релиза сиквела стоит ждать не раньше 2025 года», — говорится в материале.

Что известно об ангарском маньяке

В основу сюжета «Тени Чикатило» легла история ангарского маньяка Попкова. С учетом последних доказанных эпизодов на его счету 83 жертвы. Свои преступления серийный убийца совершал с 1992 по 2010 год в Иркутской области, действуя в основном в Ангарске и его окрестностях.

Попков был младшим лейтенантом МВД России и до увольнения из органов в 1998 году совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебном автомобиле. С ноября 1994-го по 2000 год в Ангарске он совершил 29 убийств молодых женщин, которые ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы следователи объединили в одну серию.

Маньяк оставлял жертв в окрестностях Ангарска, в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, отходящим от крупных автострад (Сибирский тракт, объездное шоссе Красноярск — Иркутск). 26 женщин в момент обнаружения были мертвы, еще три — смертельно ранены и скончались в больнице.

В 2012 году ранее закрытое уголовное дело было возобновлено СК РФ. Уже в марте 2012 года результаты молекулярно-генетической экспертизы следов изнасилования 2003 года позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Попков. 23 июня того же года маньяка, когда тот пытался перегнать из Владивостока только что купленную машину, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин, совершенных в марте, июне и декабре 1997 года.

Подозреваемый сдался без сопротивления и уже в ОВД дал признательные показания по десяткам убийств. Он также признался, что прекратил убивать из-за импотенции, которую получил вследствие запущенного венерического заболевания.

Фильмы и сериалы
Николай Козак
Ирина Овсянникова
Владимир Кисаров
Анна Бегунова
Юлия Афанасьева
Мария Ахметзянова
Олег Каменщиков
Дмитрий Власкин
Евгений Шириков
Федор Лавров
Вера Соловьева
Михаил Попков
Андрей Чикатило
Александр Ковалев
Сарик Андреасян
Алексей Гаврилов
Георгий Мартиросян
МВД России
Следственный комитет
КГБ СССР