Финал «Тени Чикатило»: будет ли второй сезон, что известно

В четверг, 23 мая, состоится премьера заключительной серии первого сезона сериала «Тень Чикатило». Выйдет ли второй сезон, что известно о продолжении проекта?

© Кадр из сериала «Тень Чикатило»

О чем сериал «Тень Чикатило»

«Тень Чикатило» — художественный сериал режиссеров Сарика Андреасяна и Давида Дадунашвили, спин-офф «Чикатило», рассказывающий об ангарском маньяке Михаиле Попкове, на счету которого как минимум 83 жертвы. Съемки проекта начались в июне 2023 года. Премьера сериала состоялась 4 апреля 2024 года. Главные герои сериала — милиционеры, до этого появлявшиеся в «Чикатило». Они отправляются в Иркутскую область, чтобы расследовать дело ангарского маньяка.

По сюжету, главный антагонист встретился с ростовским потрошителем Андреем Чикатило, что стало отправной точкой в становлении нового неуловимого монстра. Как рассказал Сарик Андреасян, сериал не будет документальным воссозданием реальной истории. К примеру, фамилию маньяка Попкова заменили на Попцов.

К своим ролям также вернулись Николай Козак (полковник Александр Ковалев), Дмитрий Власкин (психолог Виталий Витвицкий), Юлия Афанасьева (старший лейтенант Ирина Овсянникова), Евгений Шириков (майор КГБ Олег Горюнов) и Олег Каменщиков (майор Эдуард Липягин). Роль ангарского маньяка исполнил Федор Лавров.

Также в сериале сыграли Мария Ахметзянова, Анна Бегунова, Георгий Мартиросян, Владимир Кисаров, Алексей Гаврилов, Вера Соловьева и другие.

Будет ли второй сезон проекта

Официально о том, что планируется второй сезон «Тени Чикатило», не сообщалось. Некоторые информационные ресурсы пишут, что сериал про маньяка все же получит продолжение.

«Вокруг ТВ» указывает, что премьера второго сезона может состояться в следующем году.

«Подробности сюжета второго сезона создатели сериала пока не разглашают. О начале работы над второй частью проекта официальных заявлений создатели пока не сделали. Вероятно, в режиссерское кресло вернется Сарик Андреасян. Релиза сиквела стоит ждать не раньше 2025 года», — говорится в материале.

Что известно об ангарском маньяке

В основу сюжета «Тени Чикатило» легла история ангарского маньяка Попкова. С учетом последних доказанных эпизодов на его счету 83 жертвы. Свои преступления серийный убийца совершал с 1992 по 2010 год в Иркутской области, действуя в основном в Ангарске и его окрестностях.

Попков был младшим лейтенантом МВД России и до увольнения из органов в 1998 году совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебном автомобиле. С ноября 1994-го по 2000 год в Ангарске он совершил 29 убийств молодых женщин, которые ввиду схожести в преступном почерке и типаже жертвы следователи объединили в одну серию.

Маньяк оставлял жертв в окрестностях Ангарска, в лесах, прилегающих к проселочным дорогам, отходящим от крупных автострад (Сибирский тракт, объездное шоссе Красноярск — Иркутск). 26 женщин в момент обнаружения были мертвы, еще три — смертельно ранены и скончались в больнице.

В 2012 году ранее закрытое уголовное дело было возобновлено СК РФ. Уже в марте 2012 года результаты молекулярно-генетической экспертизы следов изнасилования 2003 года позволили определить виновного, которым оказался участвовавший в прежнем расследовании Попков. 23 июня того же года маньяка, когда тот пытался перегнать из Владивостока только что купленную машину, арестовали по подозрению в изнасиловании и убийстве трех женщин, совершенных в марте, июне и декабре 1997 года.

Подозреваемый сдался без сопротивления и уже в ОВД дал признательные показания по десяткам убийств. Он также признался, что прекратил убивать из-за импотенции, которую получил вследствие запущенного венерического заболевания.