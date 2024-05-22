Актер Юра Борисов представил фильм «Анора» на Каннском кинофестивале

Актер Юра Борисов представил фильм «Анора» на 77-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает championat.com.

21 мая состоялась премьера «Аноры» в Каннах. Борисов вышел на ковровую дорожку с коллегами по фильму Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.

В октябре 2023 года Марк Эйдельштейн и Юра Борисов вошли в актерский состав картины Шона Бэйкера «Анора».

Фильм рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о происхождении невестки.

14 мая состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который продлится до 25-го числа. 19 мая актер Андрей Бурковский вышел на красную дорожку с командой Кирилла Серебренникова. На мероприятие также прилетела журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова. Она назвала картину лучшей работой Серебренникова.