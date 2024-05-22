Тобиас Зантельман сыграет главную роль в экранизации романов Ю Несбе о детективе Харри Холе

Над детективным сериалом по книгам норвежского писателя Ю Несбё работает Netflix. Как сообщает Variety, каст телефильма «Детектив Холе» (Detective Hole) был объявлен на специальной конференции в норвежском ресторане Schrøder, который в романах служит вторым домом для главного героя Харри Холе. Его роль в сериале исполнит Тобиас Зантельман («Кон-Тики», «Последнее королевство»). Юэль Киннаман («Видоизмененный углерод», «Немая ярость») сыграет полицейского Тома Волера, враждующего с Холе, а Пиа Тьелта («Сделано в Осло») – Ракель Фауке, подругу Холе.

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Ю Несбё сам работает над сценарием сериала, первый сезон которого будет экранизацией романа «Пентаграмма». Съемки начнутся в Осло уже в мае 2024 года. Премьера запланирована на Netflix в 2026 году.

«ИнтерМедиа» напоминает, что романы Несбё очень популярны во всем мире и неоднократно экранизировались в Норвегии и за ее пределами. Так Майкл Фассбендер сыграл Холе в фильме «Снеговик» 2017 года, а в 2022 году в Великобритании был снят фильм «Висящее солнце» с Питером Мулланом, Чарльзом Дэнсом и Джессикой Браун-Финдли в главных ролях.