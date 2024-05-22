Фильм «Быть Марией» покажут в России

Права на показ в России фильма «Быть Марией» (Being Maria) приобрела кинокомпания Capella Film. Премьера картины режиссера Джессики Палю, посвященной съемкам культового фильма «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи и жизни Марии Шнайдер, состоялась на Каннском кинофестивале 21 мая 2024 года.

© Кадр из фильма «Быть Марией»

Роль Марии Шнайдер сыграла Анамария Вартоломеи («Событие»), ее экранного партнера Марлона Брандо - Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек»). В фильме рассказывается о скандальной картине и драматичных последствиях шедевра Бернардо Бертолуччи 1972 года – вехи, которая сделала Шнайдер иконой, одновременно заключив ее в сексуализированный образ, от которого она так и не смогла избавиться.

В российский прокат фильм будет выпущен компанией Сapella Film, дата выхода будет объявлена позже.