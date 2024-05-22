Топ-5 российских сериалов, не уступающих Netflix

Началось время экзаменов, защиты дипломов и последних звонков. Иногда после стрессовых дней хочется просто провести время за просмотром захватывающих сериалов? Отличная новость для сериаломанов — в нашей стране есть немало крутых картин, которые не уступают даже самому популярному стриминговому сервису в мире! Популярная актриса и блогер Олимпия Ивлева составила подборку из пяти сериалов, которые точно стоит посмотреть.

Слово пацана. Кровь на асфальте

Только ленивый не обсуждал этот сериал в конце 2023 года — можно, сказать, что это настоящий феномен в мире российских сериалов! События разворачиваются в Казани 90-х годов — в каждом районе есть своя подростковая банда. Занимаются они не самыми хорошими делами, одним словом — выживают. Главный герой — восьмиклассник Андрей, которого учительница просит подтянуть по английскому хулигана Марата. Ребята становятся друзьями, и Андрей просится в банду к новому товарищу. Сериал, конечно, не для слабонервных, но если начинаешь его смотреть, то оторваться уже просто невозможно!

Контейнер

Сюжет разворачивается вокруг суррогатной матери, которая вынашивает ребенка для богатой семьи. Вопреки общей практике она даже переезжает в дом своих заказчиков, потому что этого желает богатая молодая жена чиновника. И тут начинается самое интересное — их миры сталкиваются, суррогатная мать не желает прогибаться под желания заказчиков, а те и вовсе считают ее за игрушку. Особенно мне понравилась главная героиня, которую играет Оксана Акиньшина — она сильная, смелая и волевая девушка, которая пытается выжить в сложившихся сложных обстоятельствах. Поэтому рекомендую к просмотру!

Метод

Главный герой — следователь, который раскрывает даже самые сложные убийства. Выпускница юрфака Есеня становится его стажером. Но вскоре странное поведение учителя заставляют девушку задуматься — если Родион так тонко чувствует маньяков, не является ли он сам одним из них? Сериал-головоломка, который держит в постоянном напряжении, тоже хочется почувствовать себя следователем или даже детективом, чтобы разобраться в хитросплетениях сюжета. Отличный сериал!

Фишер

Сериал, основанный на реальных событиях. 1986 год — на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Следователь, его дерзкий напарник и совсем молодая следователь начинают расследование, но даже не подозревают, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Сюжет выстроен по-настоящему мастерски — будто собираешь пазл кусочек за кусочком, чтобы наконец-то увидеть полноценную картину. Очень понравился актерский состав и атмосфера сериала. Для любителем тру-крайм — самое то!

Мир! Дружба! Жвачка!

И снова зрители погружаются в прошлое — на этот раз в 1993 год. 14-летний Санька живет обычной подростковой жизнью, но тут появляется девочка Женя, и знакомство с ней запускает череду необратимых событий, которые навсегда изменят жизнь Саньки. Его ждут опасные приключения, настоящие подвиги и проверка силы воли. Отличная история, которая держит интерес зрителя до конца. Все главные герои получились полностью раскрыты, также очень порадовало завершение сериала, но никаких спойлеров! Однозначно советую посмотреть этот сериал.