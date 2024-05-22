Новый сериал со звездой «Слова пацана» выйдет в июне

Премьера сериала "На автомате", главные роли в котором исполнили Слава Копейкин и Денис Косиков, состоится 5 июня. Об этом сообщает "Кинопоиск".

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Сюжет российской криминальной драмы следующий: два брата-авантюриста живут обычной жизнью, пока не находят склад с оружием. Предприимчивые подростки решают разбогатеть с помощью неожиданного "улова".

В сериале также снимались Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный и другие актеры.

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Режиссировал киноленту Борис Акопов, а за сценарий отвечали Юрий Воробьев и Наталья Ляпина.

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