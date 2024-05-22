Sony уверена, что люди будут пересматривать «Крэйвена-охотника» раз за разом

По данным издания Collider, перенос фильма «Крэйвен-охотник» связан тем, что люди будут с радостью смотреть ленту во время праздников.

© Кадр из трейлера фильма «Крэйвен-охотник»

Sony считает, что люди проведут каникулы, пересматривая ленту «снова и снова».

«Крэйвен-охотник» — новая картина по вселенной «Человека-паука» от Sony Pictures. Фильм расскажет историю становления одного из главных противников Питера Паркера — русского эмигранта Сергея Кравинова. Одну из второстепенных ролей в ленте сыграл российский актёр Юрий Колокольников.