Хоррор «Астрал. Ночной кошмар» выйдет в российский прокат 11 июля

Компания "Экспонента фильм" выпустит в российский прокат индонезийско-южнокорейский мистический хоррор "Астрал. Ночной кошмар" 11 июля.

© Кадр из трейлера фильма «Астрал. Ночной кошмар»

Режиссером картины стал Сидхарта Тата.

По сюжету после гибели родителей студента Респати мучают кошмары, а сам он обнаруживает, что может проникать в чужие сны. Когда зло из сновидений начинает воздействовать на реальную жизнь и ставит под угрозу девушку Респати, ему нужно научиться действовать в этих снах, чтобы ее спасти. Но попасть в сон - не самое сложное. Куда сложнее, изменив его, выбраться обратно, ведь для этого нужно разгадать тайны сомнии.

В ролях: Девано Данендра, Кеисья Левронка, Миха Эрнан, Буди Рос и другие.

В оригинале фильм называется Malam Pencabut Nyawa ("Ночь живых мертвецов") и не имеет, конечно, никакого отношения к знаменитой американской франшизе "Астрал". Кстати, настоящий новый "Астрал" (пятый) с подзаголовком "Красная дверь" и Патриком Уилсоном выйдет в мировой прокат 29 августа, сообщает Deadline. Трейлер - здесь.