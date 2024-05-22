Биографический сериал об основателе фракции ЛДПР Владимире Жириновском может помочь лучше раскрыть личность российского политика, который «всю жизнь был в маске Жирика», считает кинокритик Александр Шпагин. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что решение снять сериал вместо фильма продиктовано желанием отразить больше деталей из жизни депутата.

В сериале можно раскрыть последовательность психологических процессов Жириновского. В жизни он был совершенно другим человеком. Он хотел быть артистом, он им и стал, вся жизнь в маске. В жизни он был очень интересным человеком, глубоким, спокойным, интеллектуальным, но как только к нему подходили журналисты, он всегда надевал маску Жирика и начинал орать, — пояснил кинокритик.

По словам Шпагина, Жириновский создал хорошо придуманную фигуру, призванную отражать мнение народа, подверженного определенным мифам. Кинокритик уточнил, что политик не работал на интеллигенцию, выступал как ярый оппозиционер, но при этом получал от правительства высшие награды.

Серьезный уровень политической игры был скрыт за кулисами жизни. Вот мне интересно, будут ли это раскрывать в сериале или нет. Я сомневаюсь. Если будут, тогда это будет прорывной сериал, потому что нам покажут подлинную кухню происходящего, как у него что-то получается или не получается, — заключил эксперт.

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что Первый канал готов экранизировать жизнь Жириновского. По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты с руководством телеканала. Он подчеркнул, что это будет сериал, так как все события и «неожиданные повороты» в судьбе главного героя передать в одном фильме невозможно.