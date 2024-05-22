Из «Фуриосы» вырезали безумную сцену «женской ярости» героини Ани Тейлор-Джой

Актриса Аня Тейлор-Джой рассказала о вырезанной сцене из грядущего фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Как оказалось, в ленту не вошла одна из ключевых сцен ленты, в которой героиня отрезает язык главному злодею Дементусу в исполнении Криса Хемсворта.

© Кадр из фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Тейлор-Джой призналась, что её героине эта сцена «женской ярости» была просто необходима, однако эпизод так и не вошёл в финальный монтаж. При этом актриса всё же сохранила пластиковую копию языка главного злодея ленты, которую она держит в небольшой коробке у себя дома.

Для меня было очень важно, чтобы противостояние между Фуриосой и Дементусом было физическим, и чтобы оно было выиграно с большим трудом. Это было необходимо, ей это было нужно. Есть что-то в том, чтобы видеть, как этот человек обращается к чему-то более плотскому внутри себя.

Мировая премьера «Фуриосы: Хроники Безумного Макса» состоится 24 мая. Критики уже посмотрели ленту и приняли её в основном восторженно.