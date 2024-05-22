Столичные мультфильмы начали набирать популярность за рубежом

Столичные мультфильмы покоряют мир страна за страной. Благодаря поддержке Московского экспортного центра контент анимационных студий города востребован в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, ОАЭ, Индонезии, Китае, Монголии, Вьетнаме, Турции, Кувейте, ЮАР и странах Латинской Америки.

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МЭЦ продвигает столичные мультфильмы за рубежом через различные программы – от организации участия московских компаний в отраслевых фестивалях, выставках и бизнес-миссиях с зарубежными партнерами до финансовой поддержки.

Так, в июне делегация Made in Moscow вновь примет участие в Международном фестивале анимации в Ханчжоу, где прошлым летом одна из анимационных студий столицы заключила контракт с китайскими контрагентами на услуги дистрибуции лицензионных прав на мультфильм «Лунтик и его друзья». С контентом киностудии «Союзмультфильм» – «Пластилинки», «Монсики», «Приключения Пети и Волка» и «Новое Простоквашино» – знакомы не только китайские, но и вьетнамские зрители.

В этом году в странах Ближнего Востока на экраны выходит еще один популярный мультсериал – «Фиксики». Московской анимационной студии «Аэроплан» удалось найти новых партнеров в прокате по итогам участия в специальной акселерационной программе МЭЦ, сфокусированной на выходе на рынки этого региона.

Контракты с партнерами из Индонезии и Шри-Ланки заключили создатели мультсериала «Команда Флоры». Сериал студии «Клаксон продакш» будет транслироваться в Азии благодаря финансовой поддержке города и полученной субсидии на возмещение затрат, связанных с экспортом.

Попробовать повторить эти истории успеха могут и другие столичные производители киноконтента и анимации. Познакомиться с потенциальными зарубежными партнерами и представить им свою продукцию помогут бизнес-миссии, которые организует в этом году Московский экспортный центр.

Так, до 3 июня необходимо успеть подать заявку на участие в бизнес-визите в Тайланд, который состоится 10-12 сентября.

Бизнес-миссия в ОАЭ пройдет 26-28 ноября. Для включения в состав делегации требуется оформить заявку до 26 июня.

Московский экспортный центр создан Правительством Москвы для оказания предпринимателям города финансовых и нефинансовых мер поддержки в целях продвижения продукции столичных производителей и поставщиков услуг на зарубежных рынках. Одна из ключевых задач МЭЦ – увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.