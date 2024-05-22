Фильм «Волшебник изумрудного города»: дата выхода и актеры

В 2025 году в российский прокат выйдет фэнтезийный семейный фильм «Волшебник изумрудного города» — знакомая многим история про девочку Элли и ее пса Тотошку, которых ураган унес в сказочную страну. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от новой экранизации, когда будет премьера и кто исполнит главные роли.

© Кадр: фильм «Волшебник Изумрудного города»

Главное о фильме «Волшебник Изумрудного города»

Год выхода: 2025 Страна: Россия Жанр: фэнтези, приключения Продолжительность: 120 минут Режиссер: Игорь Волошин Сценаристы: Тимофей Декин, Роман Непомнящий, Александр Волков Продюсеры: Петр Ануров, Вадим и Леонид Верещагины, Александр Горохов, Никита Михалков, Григорий Стоялов, Дарья Фардзинова Оператор: Михаил Милашин Художники: Сергей Агин, Ульяна Полянская

Дата выхода

Изначально планировалось, что картина выйдет на российские экраны в конце 2024 года — 26 декабря. Однако позже начало проката решили перенести на самое начало следующего года.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» запланирована на 1 января 2025 года

Сюжет

Предстоящий фильм Волошина основан на одноименной повести российского драматурга Александра Волкова, написанной в 1939 году. Повесть, в свою очередь, была создана на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник из Страны Оз» и впоследствии перерабатывалась несколько раз. Всего Волков выпустил три издания «Волшебника Изумрудного города», но самой популярной стала версия 1959 года.

В повести рассказывается о девочке Элли из Канзаса, которая живет с родителями в небольшом фургоне, снятом с колес. Однажды на городок Элли налетает страшный ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой: он подхватывает фургончик и переносит Элли вместе с ее псом Тотошкой в сказочную страну Жевунов. Там девочка узнает, что вернуть в Канзас ее может только могущественный волшебник Гудвин, который правит Изумрудным городом, куда можно попасть по дороге из желтого кирпича. По пути Элли предстоит встретить новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва — и помочь им исполнить их заветные мечты.

По трейлеру фильма непонятно, в какой стране изначально живет Элли, однако ясно, что действие будет происходить в XXI веке — на первых кадрах мы видим, что девочка спорит с родителями из-за смартфона. Сам Игорь Волошин отмечал, что картина будет не экранизацией повести Александра Волкова, а ее вольной интерпретацией. Он пояснил, что решил перенести действие в современность, так как «время первоисточника прошло» и уже не будет интересовать зрителей.

Актеры и роли

Элли сыграла девятилетняя актриса Екатерина Червова, которая ранее появлялась только в эпизодических ролях в сериалах «Поворот на счастье» и «Перекати-поле». На эту роль пробовалась также старшая сестра Екатерины, но ей отказали из-за возраста. Родителей Элли сыграли Егор Корешков («Политех», «Соседка», «Горько») и Софья Лебедева («Открытый брак», «Медиатор», «Последний министр»).

Роль Железного Дровосека досталась Юрию Колокольникову («Мастер и Маргарита, «Беспринципные», «Конец света»), роль волшебницы Гингемы — Василине Маковцевой («Повелитель ветра», «Асфальтовое солнце»). Евгений Чумак («Гром: трудное детство») сыграл Страшилу, а Светлана Ходченкова («Актрисы», «Мерзлая земля», «Скажи ей») — колдунью Бастинду.

«"Волшебник Изумрудного города" для меня очень важная книга детства, а фильм "Волшебник страны Оз" с Джуди Гарленд — большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью», — поделилась Светлана Ходченкова с прессой.

В Тотошку перевоплотился настоящий пес — джек-рассел-терьер по кличке Уджер. Чтобы пес не утомлялся, ему тоже нашли дублера — еще одного джек-рассел-терьера по кличке Нек. Кроме того, для сцен, в которых Элли несет питомца на руках, использовали пластиковую собаку.

А вот Трусливого Льва создали полностью с помощью компьютерной графики (но за его голос, мимику и характер отвечал актер дубляжа Артур Ваха).

Производство

В 2022 году Игорь Волошин Москве, Московской области и Дагестане.

Продолжение

Весной 2024 года стало известно, что фильм получит продолжение. Вторая часть будет называться «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма». Сюжет картины расскажет о новых приключениях Элли и ее друзей — на этот раз в Фиолетовой стране.

Там героям предстоит сразиться с Летучими обезьянами и встретится с их хозяйкой — коварной ведьмой Бастиндой, роль которой вновь исполнит Светлана Ходченкова. В сиквеле появится и Урфин Джюс, который по сюжету сказки Волкова с помощью волшебного порошка смог создать армию живых деревянных солдат и захватить Изумрудный город и Фиолетовую страну. Его роль исполнит Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной доктор», «Поехавшая», «Лунатики»). Режиссером также будет Игорь Волошин.

Другие экранизации «Удивительного Волшебника из Страны Оз»

Первая экранизация романа Баума и самая близкая к оригиналу. В 1940 году мюзикл номинировали на шесть премий «Оскар», в том числе как «Лучший фильм». Для молодой актрисы Джуди Гарленд «Волшебник страны Оз» стал одной из самых успешных картин и принес ей всемирную славу. За свою роль Дороти Гейл — девочки, которая попала в волшебную страну — она получила специальную молодежную награду Академии. А исполненную ею песню «Over the Rainbow» признали одной из лучших песен XX века.

«Волшебник Изумрудного города» (1994)

Последняя работа режиссера Павла Арсенова и единственная постсоветская экранизация одноименной сказки Александра Волкова. В фильме довольно много отличий от книги — в нем отсутствуют несколько сцен, например, эпизод падения домика на Гингему и путешествие к Стелле. Встреча Элли со Львом происходит сразу после встречи со Страшилой, а Гудвин в финале так и не покидает Изумрудный город (хотя в книге он улетает на воздушном шаре). В 1995 году фильм номинировали на кинопремию «Ника» в двух категориях: «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа художника-постановщика.

«Волшебник Изумрудного города» (1973-1974)

Советский цикл, состоящий из 10 кукольных анимационных фильмов, выпущенных творческим объединением «Экран». Мультфильмы выходили с 1973 по 1974 год и, в отличие от других экранизаций, основывались не только на повести «Волшебник Изумрудного города», но и на других повестях Волкова: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (серии 6-8) и «Семь подземных королей» (серии 9-10).