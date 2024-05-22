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Фильм «Волшебник изумрудного города»: дата выхода и актеры

В 2025 году в российский прокат выйдет фэнтезийный семейный фильм «Волшебник изумрудного города» — знакомая многим история про девочку Элли и ее пса Тотошку, которых ураган унес в сказочную страну. «Лента.ру» рассказывает, чего ждать от новой экранизации, когда будет премьера и кто исполнит главные роли.

Фильм «Волшебник изумрудного города»: дата выхода и актеры
© Кадр: фильм «Волшебник Изумрудного города»

Главное о фильме «Волшебник Изумрудного города»

Год выхода: 2025 Страна: Россия Жанр: фэнтези, приключения Продолжительность: 120 минут Режиссер: Игорь Волошин Сценаристы: Тимофей Декин, Роман Непомнящий, Александр Волков Продюсеры: Петр Ануров, Вадим и Леонид Верещагины, Александр Горохов, Никита Михалков, Григорий Стоялов, Дарья Фардзинова Оператор: Михаил Милашин Художники: Сергей Агин, Ульяна Полянская

Дата выхода

Изначально планировалось, что картина выйдет на российские экраны в конце 2024 года — 26 декабря. Однако позже начало проката решили перенести на самое начало следующего года.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» запланирована на 1 января 2025 года

Сюжет

Предстоящий фильм Волошина основан на одноименной повести российского драматурга Александра Волкова, написанной в 1939 году. Повесть, в свою очередь, была создана на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный Волшебник из Страны Оз» и впоследствии перерабатывалась несколько раз. Всего Волков выпустил три издания «Волшебника Изумрудного города», но самой популярной стала версия 1959 года.

В повести рассказывается о девочке Элли из Канзаса, которая живет с родителями в небольшом фургоне, снятом с колес. Однажды на городок Элли налетает страшный ураган, вызванный злой волшебницей Гингемой: он подхватывает фургончик и переносит Элли вместе с ее псом Тотошкой в сказочную страну Жевунов. Там девочка узнает, что вернуть в Канзас ее может только могущественный волшебник Гудвин, который правит Изумрудным городом, куда можно попасть по дороге из желтого кирпича. По пути Элли предстоит встретить новых друзей — Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва — и помочь им исполнить их заветные мечты.

По трейлеру фильма непонятно, в какой стране изначально живет Элли, однако ясно, что действие будет происходить в XXI веке — на первых кадрах мы видим, что девочка спорит с родителями из-за смартфона. Сам Игорь Волошин отмечал, что картина будет не экранизацией повести Александра Волкова, а ее вольной интерпретацией. Он пояснил, что решил перенести действие в современность, так как «время первоисточника прошло» и уже не будет интересовать зрителей.

Актеры и роли

Элли сыграла девятилетняя актриса Екатерина Червова, которая ранее появлялась только в эпизодических ролях в сериалах «Поворот на счастье» и «Перекати-поле». На эту роль пробовалась также старшая сестра Екатерины, но ей отказали из-за возраста. Родителей Элли сыграли Егор Корешков («Политех», «Соседка», «Горько») и Софья Лебедева («Открытый брак», «Медиатор», «Последний министр»).

Роль Железного Дровосека досталась Юрию Колокольникову («Мастер и Маргарита, «Беспринципные», «Конец света»), роль волшебницы Гингемы — Василине Маковцевой («Повелитель ветра», «Асфальтовое солнце»). Евгений Чумак («Гром: трудное детство») сыграл Страшилу, а Светлана Ходченкова («Актрисы», «Мерзлая земля», «Скажи ей») — колдунью Бастинду.

«"Волшебник Изумрудного города" для меня очень важная книга детства, а фильм "Волшебник страны Оз" с Джуди Гарленд — большая любовь и огромное переживание. Поэтому принять роль Бастинды для меня было огромной честью», — поделилась Светлана Ходченкова с прессой.

В Тотошку перевоплотился настоящий пес — джек-рассел-терьер по кличке Уджер. Чтобы пес не утомлялся, ему тоже нашли дублера — еще одного джек-рассел-терьера по кличке Нек. Кроме того, для сцен, в которых Элли несет питомца на руках, использовали пластиковую собаку.

А вот Трусливого Льва создали полностью с помощью компьютерной графики (но за его голос, мимику и характер отвечал актер дубляжа Артур Ваха).

Производство

В 2022 году Игорь Волошин Москве, Московской области и Дагестане.

Продолжение

Весной 2024 года стало известно, что фильм получит продолжение. Вторая часть будет называться «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма». Сюжет картины расскажет о новых приключениях Элли и ее друзей — на этот раз в Фиолетовой стране.

Там героям предстоит сразиться с Летучими обезьянами и встретится с их хозяйкой — коварной ведьмой Бастиндой, роль которой вновь исполнит Светлана Ходченкова. В сиквеле появится и Урфин Джюс, который по сюжету сказки Волкова с помощью волшебного порошка смог создать армию живых деревянных солдат и захватить Изумрудный город и Фиолетовую страну. Его роль исполнит Дмитрий Чеботарев («Майор Гром: Чумной доктор», «Поехавшая», «Лунатики»). Режиссером также будет Игорь Волошин.

Другие экранизации «Удивительного Волшебника из Страны Оз»

«Волшебник страны Оз» (The Wizard of Oz, 1939)

Первая экранизация романа Баума и самая близкая к оригиналу. В 1940 году мюзикл номинировали на шесть премий «Оскар», в том числе как «Лучший фильм». Для молодой актрисы Джуди Гарленд «Волшебник страны Оз» стал одной из самых успешных картин и принес ей всемирную славу. За свою роль Дороти Гейл — девочки, которая попала в волшебную страну — она получила специальную молодежную награду Академии. А исполненную ею песню «Over the Rainbow» признали одной из лучших песен XX века.

«Волшебник Изумрудного города» (1994)

Последняя работа режиссера Павла Арсенова и единственная постсоветская экранизация одноименной сказки Александра Волкова. В фильме довольно много отличий от книги — в нем отсутствуют несколько сцен, например, эпизод падения домика на Гингему и путешествие к Стелле. Встреча Элли со Львом происходит сразу после встречи со Страшилой, а Гудвин в финале так и не покидает Изумрудный город (хотя в книге он улетает на воздушном шаре). В 1995 году фильм номинировали на кинопремию «Ника» в двух категориях: «Лучшая работа художника по костюмам» и «Лучшая работа художника-постановщика.

«Волшебник Изумрудного города» (1973-1974)

Советский цикл, состоящий из 10 кукольных анимационных фильмов, выпущенных творческим объединением «Экран». Мультфильмы выходили с 1973 по 1974 год и, в отличие от других экранизаций, основывались не только на повести «Волшебник Изумрудного города», но и на других повестях Волкова: «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (серии 6-8) и «Семь подземных королей» (серии 9-10).

Фильмы и сериалы
Мёрзлая земля
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Конец света
Соседка
Волшебник страны Оз
Оскар
Петр Ануров
Артур Ваха
Софья Лебедева
Александр Горохов
Евгений Чумак
Вадим Верещагин
Джуди Гарлэнд
Леонид Верещагин
Дмитрий Чеботарев
Егор Корешков
Павел Арсенов
Игорь Волошин
Светлана Ходченкова
Юрий Колокольников
Александр Волков
Никита Михалков