Компания Apple выпустила полноценный трейлер мини-сериала «Презумпция невиновности». Детективное шоу стартует в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 12 июня и завершится 26 июля, после выхода восьмого эпизода.

«Презумпция невиновности» основана на одноимённом бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, который рассказывает о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Главную роль в «Презумпции невиновности» исполнил Джейк Джилленхол («Переводчик»). Вместе с ним в мини-сериале сыграли Тейт Бёрчмор («Расцвет династии Лэйкерс»), Питер Сарсгаард («Ключ от всех дверей»), Роберта Бэссин («Бесстыжие») и другие актёры.