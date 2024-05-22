Появились подробности про сериал о Жириновском

Проект Первого канала о жизни Владимира Жириновского разрабатывается отдельно, и не имеет отношения к фильму Александра Баранова о политике, сообщил НСН депутат ЛДПР Ярослав Нилов.

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Первый канал займется производством сериала об основателе партии Владимире Жириновском. В пресс-службе телеканала подтвердили, что вещатель будет задействован в создании сериала, однако подробностей о новом проекте не приводится.

И ФИЛЬМ, И СЕРИАЛ

При этом ранее сообщалось, что летом 2024 года начнутся съемки фильма об этом политике. Пресс-секретарь фракции Элеонора Кавшар сообщила, что режиссером байопика станет Александр Баранов, сценарий фильма создали в соавторстве сам кинодеятель и Алена Кулешова.

Как заявил в беседе с НСН депутат ЛДПР Ярослав Нилов, сериал о жизни Владимира Жириновского станет отдельным, не связанным с фильмом проектом.

«В данном случае речь о сериале на Первом канале, а до этого говорили о биографическом фильме, режиссером которого будет Александр Баранов. Вероятно, это две совершенно разные картины. Для нас, главное, чтобы они обе представили политика в правильном свете», - сказал он.

В свою очередь режиссер Александр Баранов подтвердил НСН, что ничего не слышал о разработке сериала о жизни политика.

«Думаю, это разные проекты. Я ничего не слышал про сериал. Пока работа над фильмом не ведется», - заявил собеседник НСН.

Баранов также уточнял, что его фильм покажет историю Жириновского в возрасте от 40 лет и старше. При этом кастинга на главные роли еще не было, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью проекта.

КАСТИНГА ПОКА НЕ БЫЛО

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru предположил, что на роль Жириновского идеально бы подошел народный артист России Сергей Безруков. По его мнению, один из главных критериев - точное воспроизведение интонаций голоса политика, а на это из российских артистов способен только Безруков.

Среди других кандидатов на роль основателя ЛДПР называли и актера Никиту Кологривого. Однако после дебоша в одном из заведений Новосибирска, за которым последовало семь суток ареста, в партии усомнились, что такой артист должен ассоциироваться с личностью Жириновского.

«То, что Кологривый попадает в скандальные ситуации на фоне уже имеющихся скандалов, конечно, не делает ему чести. Скандальные истории не играют на руку и не добавляют очков при проведении кастинга», - сообщил НСН депутат Ярослав Нилов.

При этом режиссер Александр Баранов предположил, что скандалы не повлияют на перспективы Кологривого получить роль, однако в соответствии со сценарием молодой актер может сыграть политика лишь в нескольких сценах, демонстрирующих Жириновского в возрасте 20 с лишним лет.

«У Жириновского эпатаж – это правда, которую он произносил вслух. Этот политик говорил, как думает, а мыслил, как миллионы. То, что он произносил – так говорили миллионы людей на кухне. Никому ничего не спускал, всегда шел в драку, если были на то причины. Жириновскому уважуха, редко кто мог себе позволить то, что делал он. Кологривый может имитирует, потому что характер такой. В этом большая разница, но я лично никогда не видел этого актера и не знаком с ним», - добавил режиссер.

Ранее Баранов рассказал, что кастинг для актеров еще не объявляли, напоминает телеграм-канал "Радиоточка НСН".