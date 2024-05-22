Организаторы кинофестиваля SIFFA проведут показы российских фильмов в Лондоне

Российские фильмы о Великой Отечественной войне будут показаны в среду в одном из старейших кинотеатров Лондона The Castle Cinema в районе Хакни. Сеансы организованы при поддержке независимого международного кинофестиваля SIFFA, который договорился о сотрудничестве и с Ромсфордским фестивалем кино. В рамках последнего 25 мая также можно будет увидеть российские киноленты.

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Посетителей Castle Cinema ждут показы картин "Учености плоды" (Saving Pushkin, 2021) Игоря Угольникова и "Летчик" (2021) Рената Давлетьярова. Как пояснила корреспонденту ТАСС основатель и президент SIFFA Любовь Балагова-Кандур, показ приурочен к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"К сожалению, кинозал не удалось забронировать на более раннюю дату, но для нас очень важно, что показы пройдут в мае", - сказала собеседница агентства.

"Используя свою кинофестивальную платформу, я стремлюсь передать информацию о войне молодому поколению, в том числе своим детям", - добавила она.

На фестивале в лондонском пригороде Ромсфорд можно будет увидеть картины "Мария. Спасти Москву" (2021) Веры Сторожевой и "Испытание аулом" (2023) Ислама Сатырова, документальный фильм "3723 Вознесенский", снятый Валерием Беловым по сценарию Ларисы Максимовой к 90-летию поэта Андрея Вознесенского, а также картину "Черкес", созданную иорданским режиссером черкесского происхождения Мохи Кандуром в 2010 году. В конце июня на международном кинофестивале в английском приморском городе Рамсгите (графство Кент, Юго-Восточная Англия), который является партнером SIFFA, будет показана дебютная короткометражная картина Оксаны Сташенко "Тоша-Мамантоша" (2023).

"У нас были препятствия, были трудности, но все было преодолено, и не было ни одного года, когда бы мы не показывали [в Великобритании] русские фильмы. Так, в конкурсную и внеконкурсную программы ноябрьского фестиваля SIFFA входило всего 44 фильма, из которых 16 были российскими. Для нас это чрезвычайно важно, - отметила Балагова-Кандур. - Мы занимаемся не политикой, а продвижением нашей культуры, развитием самосознания наших детей, которым необходимо понимать ценность русской культуры, того, с чем они должны себя отождествлять и испытывать гордость".

В SIFFA настаивают на том, чтобы все российские картины демонстрировались в Соединенном Королевстве на русском языке с английскими субтитрами. Как отмечает Балагова-Кандур, интерес к отобранным организаторами фильмам проявляют далеко не только русскоязычные соотечественники, но и британцы. Гостями организуемых SIFFA показов регулярно становятся представители Британского института кино (BFI) и Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).