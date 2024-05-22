В РЖД придумали электронную очередь за раскупленными билетами

В РЖД намерены внедрить лист ожидания онлайн для тех, кто ждет сданных назад билетов, сообщил замначальника департамента информатизации компании Юрий Данилов.

По его словам, новая функция позволит пассажирам встать в очередь на билеты, которые уже раскуплены, и получить их в случае отказа других покупателей или добавления вагонов к составу, передает РИА «Новости».

Как указал Данилов, лист ожидания – это не просто уведомление о доступности билета, а реальная очередь, и при отказе пассажира от билета или добавлении вагонов у человека в очереди появляется возможность его купить.

Он отметил, что сервис будет запущен в мае 2024 года, а его полное развертывание запланировано на третий квартал. Сейчас система рассылает уведомления о свободных местах всем, кто хотел их купить, одновременно.

Ранее сообщалось, что РЖД совместно с профильными ведомствами прорабатывают возможность посадки в поезд по предъявлению QR-кода из приложения «Госуслуги».