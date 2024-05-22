Американская компания сняла фильм о российской супермодели Ирине Шейк

Супермодель Ирина Шейк стала главной героиней нового фильма американской компании Models. Фрагментами ролика модель поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© irinashayk/Instagram (организация запрещена в России)

В фильме российская супермодель рассказала о начале карьеры, любимых обложках и сложностях модельного бизнеса. В ролике также используются фото из личного архива Ирины Шейк. На одном из них она позировала в ванне.

«Большое спасибо за это волшебное произведение, освещающее мое путешествие и карьеру. Спасибо всем, кто не боялся рискнуть со мной и верил в меня», — написала Шейк.

Весной 2024 года супермодель стала лицом российского бренда Gloria Jeans. В рекламе 38-летняя Ирина Шейк была запечатлена в атласном черном топе на бретелях, который дополнила белыми шортами и высокими кожаными сапогами.

Супермодель живет в США и растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом. Недавно Брэдли Купер пришел на кинопремьеру с наследницей.