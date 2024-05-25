Фильмы фестиваля детского кино в Красноярском крае посмотрели более 13 тыс. зрителей

Кинокартины, показанные на Международном фестивале фильмов для детей и юношества "Герой" в Красноярском крае, посмотрели более 13 тыс. зрителей. Фильмы показывали в учреждениях культуры, кинотеатрах, библиотеках региона, сообщила ТАСС генеральный директор "Енисей кино" Ирина Белова.

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"Всего Международный фестиваль фильмов для детей и юношества "Герой" посетили более 13 тыс. зрителей. <…> После завершения кинофестиваля по традиции стартует "эхо" - в кинозалах по всему Красноярскому краю до 30 июня будут показаны избранные кинокартины", - сообщила Белова.

Также на фестивале прошли мастер-классы, встречи с создателями кинокартин. По словам министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова, кинофестиваль "Герой" дал возможность юным жителям региона увидеть лучшие образцы современных кинокартин для детей и юношества.

Кинофестиваль "Герой" проходит в Красноярском крае в третий раз. Статус международного фестивалю был присвоен в 2020 году.

Учредитель фестиваля - Министерство культуры Красноярского края. В 2024 году "Герой" проходил с 20 по 24 мая. В 2024 году участниками конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля стали 100 картин. Всего на фестиваль было подано 2,5 тыс. заявок из 115 стран. Гран-при кинофестиваля получила картина режиссера из Ирана Мохтара Абдоллахи "Между скалами".