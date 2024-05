Новый кинофестиваль «ОЗА» откроется фильмом «Улыбнись!»

Фестиваль актуального документального кино "ОЗА" сегодня начал свою работу в офлайн-формате. Смотр проходит впервые и вдохновлен личностью Зои Богуславской - писателя, драматурга, прозаика, жены и музы поэта Андрея Вознесенского.

Еще 16 мая на онлайн-платформе Patriki Film Festival стали доступны кинокартины, отобранные в основной конкурс фестиваля, а также фильмы из внеконкурсной программы и специальной программы "Женщины искусства. Раскадровка".

А с сегодняшнего дня начинаются офлайн-показы в Центре Вознесенского и кинотеатре "Иллюзион". Они будут проходить с 23 по 26 мая. Во время открытия фестиваля "ОЗА", 23 мая в 19:30, пройдет премьера фильма "Улыбнись!" режиссера Марианны Киреевой и продюсера Ситоры Алиевой. Картину во время открытия режиссер представит совместно с Наумом Клейманом. В "РГ" выходила подробная рецензия на фильм, премьера которого состоялась в программе АРТ КОР Московского Международного кинофестиваля в апреле этого года.

"РГ" ранее анонсировала старт фестиваля "ОЗА". Мы писали о том, что председателем международного жюри фестиваля станет кинорежиссер и сценарист Ираклий Квирикадзе, кроме него в составе судейской команды: кинокритик и киножурналист Ксения Рождественская, жена и муза итальянского режиссера Тонино Гуэрра - Лора Гуэрра.

В рамках конкурсной программы фестиваля зрителям будут представлены международные картины, в числе которых фильм "Неопределенные вещи" (Undefined Things, Аргентина) режиссера Марии Апарисио, "Песнь маков" (O Canto das Amapolas, Бразилия - Германия) Паулы Гайтан, фильм киргизских режиссеров Нуржамала Карамолдоевой и Султана Усувалиева "Кто следующий?" (Who is next?, Киргизия), картина Хенд Бакр "Утомительное путешествие М" (Tedious Tour of M, Египет), фильм "Сова, сад и писатель" (An Owl, a Garden and the Writer, Иран - Франция - Швейцария) режиссера Сары Долатабади и российские киноленты: фильм Сергея Четверухина "Сказительница" и "Циркус" Яны Рейнсон.

Один из кинофильмов конкурсной программы будет доступен для просмотра только офлайн - премьера кинокартины "Майя: портрет с руками" (Maia - Portrait with Hands, Румыния) режиссера Александра Гулеа пройдет в Центре Вознесенского 25 мая в 14:30.

В рамках внеконкурсной программы кинофестиваля с 16 по 26 мая на онлайн-платформе Patriki Film Festival зрители смогут увидеть кинофильмы: "Земля Тонино Гуэрры" (Анатолий Малкин), "Время путешествия" (Италия, 1983, Андрей Тарковский, Тонино Гуэрра), "Кувшин" (1970 , Ираклий Квирикадзе), "Новый полет на Солярис" (Ираклий Квирикадзе) и другие картины. С 23 по 26 мая к онлайн-просмотру станет доступен и фильм "Дом на колесах" (Россия) режиссера Лилии Филиной.

Кроме призов-статуэток для победителей фестиваля также предусмотрен денежный призовой фонд: Гран-при фестиваля - 500 000 рублей, второй приз - 300 000 рублей, специальный приз - 200 000.

В ходе фестиваля запланированы киноэкскурсии, выставки, деловая программа и другие события. За новостями можно будет следить на сайте Центра Вознесенского.

Между тем

На фестивале пройдет смотр фильма "Горбачева" Родиона Чепеля в рамках специального показа "ORIGINAL+Doc в гостях у фестиваля "ОЗА". Фильм представит кинокритик и программный директор фестиваля ORIGINAL+Doc, автор этих строк Сусанна Альперина.

Сегодняшнее время характеризуется в российском кинематографе появлением новых кинофестивалей. И это радует еще и потому, что контента хватает для всех. Снимается много фильмов и сериалов, в том числе документальных. Летом 2023 года был проведен первый Фестиваль документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc. В этом году родилась "ОЗА". И организаторы подумали, почему бы не "сходить друг к другу в гости".

Был выбран документальный фильм онлайн-кинотеатра Premier "Горбачева" о первой леди СССР Раисе Горбачевой. Он вышел недавно и снят Продюсерским центром Киностудии им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. В картину вошли архивные хроники и воспоминания современников Раисы Горбачевой. Главная героиня проекта режиссера Родиона Чепеля озвучена с помощью нейросети. Это один из первых подобных опытов в российском документальном кино. Он дает возможность поднять на фестивале "ОЗА" не только тему неигрового кино, посвященного историческим личностям, но и поговорить о новых технологиях и связанном с ними будущем в кинопроизводстве.