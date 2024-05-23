Первые детали фильма «Как в старой сказке» — продолжения сериала «Король и Шут»

Студия «Лунапарк» представила первые детали полнометражного фильма «Как в старой сказке» — лента станет прямым продолжением сериала «Король и Шут» о судьбе одноимённой рок-группы. Картину планируют начать снимать уже осенью, а премьера ленты должна состояться весной 2025 года.

© Кадр из трейлера сериала "Король и Шут"

Так, в сиквеле сказочной вселенной грозит уничтожение из-за мертвецов, воскрешённых злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реального мира в сказочный — и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

К своим ролям в фильме вернутся Константин Плотников, Влад Коноплёв, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков. В режиссерском кресле вновь будет Рустам Мосафир. Роль главного злодея могут сыграть несколько кандидатов: Юра Борисов («Кентавр»), Никита Кологривый («Слово пацана») и Даниил Воробьёв («Гром: Трудное детство»).