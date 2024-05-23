Звезда Бродвея Джессика Лэнг теряет память в трейлере «Великой Лиллиан Холл»

Трейлер фильма «Великая Лиллиан Холл» (The Great Lillian Hall) представил 22 мая 2024 года HBO. Джессика Лэнг играет театральную приму Лиллиан Холл. Она легенда Бродвея, фанатично предана профессии и за всю свою карьеру не пропустила ни одного спектакля. Несмотря на преклонный возраст, Лиллиан репетирует новую роль, но в процессе начинает испытывать сложности. От врачей Холл узнает, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, но она не собирается сдаваться и уходить со сцены и даже не желает, чтобы окружающие догадались, что с ней происходит, пока не сыграна премьера.

© Кадр из трейлера фильма "Великая Лиллиан Холл"

В фильме также снялись Кэти Бейтс, Лили Рэйб, Джесси Уильямс, Пирс Броснан и другие.

Премьера состоится на Max и HBO 31 мая.