Вышел трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер комедии «Кореша» с Никитой Кологривым в главной роли. В ролике показали центральных персонажей истории и ряд комедийных ситуаций.

© Кадр из трейлера комедии "Кореша"

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «Вселенная кино»/«Ящер Пикчерс».

Сюжет разворачивается вокруг закадычных друзей Макса и Гуся. Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича. Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель.

Также в актёрский состав вошли Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Никита Джигурда, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост и другие. Кресло режиссёра занял Денис Павлов («Макс и Гусь»).

Премьера картины состоится 18 июля.