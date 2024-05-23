В Сети стартует сериал "Первый класс"

Сериал "Первый класс" - в онлайн-кинотеатре Иви с 23 мая

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"Первый класс" Светланы Самошиной уже назвали российским ответом сериалу "Большая маленькая ложь". В феврале этого года проект получил специальный приз от "Российской газеты" на фестивале Original+, а Юлия Хлынина, сыгравшая в нем, стала победительницей в номинации "Оригинальная актриса". Теперь сериал выходит на Иви.

Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева, точнее их героини - молодые мамы, вовлечены в главное сражение своей жизни - битву за место в элитной школе для своих детей. Вот только вскоре выяснится, что заветное "Культурное наследие" - так называется школа - готово принять лишь одного ребенка. Кто им окажется? Напуганная перфекционисткой-матерью Соня, вундеркинд (по мнению мамы!) Софья или фантазер Петя?

В сериале также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие.

"Надеюсь, что зрители узнают в наших героях себя и захотят не повторять их ошибки. В погоне за успехом мы часто забываем о чем-то более важном. Надеюсь, что у нас получилось рассказать историю, которую посмотрят с улыбкой!" - говорит режиссер Светлана Самошина.

Юлия Хлынина так рассказывает о своей героине:

"Аня похожа на меня своей амбициозностью, целеустремленностью, желанием никогда не сдаваться и идти до конца. А что касается отличий, то в силу того, что я родилась и выросла в столице, а не в маленьком городе, у меня нет такой ярко выраженной "зубастости". Те действия, которые совершает Аня ради места в "Культурном наследии", мне не близки. Но при этом я понимаю, что материнство и желание доказать миру что-то через своего ребенка может сильно затуманить разум, заставляя человека следовать инстинктам".

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