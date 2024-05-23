$90.25+0.0697.88-0.02
Войти в почту

В Сети стартует сериал "Первый класс"

Сериал "Первый класс" - в онлайн-кинотеатре Иви с 23 мая

В Сети стартует сериал «Первый класс»
© Российская Газета

"Первый класс" Светланы Самошиной уже назвали российским ответом сериалу "Большая маленькая ложь". В феврале этого года проект получил специальный приз от "Российской газеты" на фестивале Original+, а Юлия Хлынина, сыгравшая в нем, стала победительницей в номинации "Оригинальная актриса". Теперь сериал выходит на Иви.

Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева, точнее их героини - молодые мамы, вовлечены в главное сражение своей жизни - битву за место в элитной школе для своих детей. Вот только вскоре выяснится, что заветное "Культурное наследие" - так называется школа - готово принять лишь одного ребенка. Кто им окажется? Напуганная перфекционисткой-матерью Соня, вундеркинд (по мнению мамы!) Софья или фантазер Петя?

В сериале также снялись Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие.

"Надеюсь, что зрители узнают в наших героях себя и захотят не повторять их ошибки. В погоне за успехом мы часто забываем о чем-то более важном. Надеюсь, что у нас получилось рассказать историю, которую посмотрят с улыбкой!" - говорит режиссер Светлана Самошина.

Юлия Хлынина так рассказывает о своей героине:

"Аня похожа на меня своей амбициозностью, целеустремленностью, желанием никогда не сдаваться и идти до конца. А что касается отличий, то в силу того, что я родилась и выросла в столице, а не в маленьком городе, у меня нет такой ярко выраженной "зубастости". Те действия, которые совершает Аня ради места в "Культурном наследии", мне не близки. Но при этом я понимаю, что материнство и желание доказать миру что-то через своего ребенка может сильно затуманить разум, заставляя человека следовать инстинктам".

Смотрите также

Шоу "Светлаков +" на телеканале ТНТ 24 мая в 22.00

Скетчком "Светлаков+", как анонсируют, вернет на экраны персонажей Сергея Светлакова из проекта "Наша Russia" и представит новых и созвучных времени героев. Зрители узнают, как учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку, чем во взрослой жизни занимается подросток Славик и какие новости теперь комментирует живущий перед телевизором Сергей Беляков из Таганрога.

Специально для шоу Сергей Светлаков вместе со сценаристами и продюсерами своей студии SVERDЛOVSK придумали четырех новых персонажей. Это блогер-путешественник и "выживальщик" Рихард, который расскажет, какие испытания могут поджидать иностранца в России. Заблудившийся в собственном особняке чиновник, с которым вдруг начинает разговаривать его Совесть (ее сыграла актриса Ирина Розанова). Пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка (Демис Карибидис). И охранник юных блогеров Игорь Саныч, пребывающий в ужасе от разницы между поколениями.

Фильмы и сериалы
Большая маленькая ложь
Ростислав Бершауэр
Стася Милославская
Аня Чиповская
Михаил Тройник
Демис Карибидис
Артем Ткаченко
Александра Ребенок
Никита Ефремов
Марина Васильева
Артем Быстров
Елена Лядова
Ирина Розанова
Сергей Беляков
Кирилл Антонов
Юлия Хлынина
Сергей Светлаков