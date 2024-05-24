Съемки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом

Съёмки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом
По данным газеты «Комсомольская правда», производство третьего сезона шоу «Метод» стартует этим летом.
По словам режиссёра Юрия Быкова, снявшего первый сезон проекта, во время работы он ориентируется на «Бэтмена» Тима Бёртона и «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана как концепт-проекты. То есть фильмы, родившие франшизы — целые циклы проектов, посвящённых главным героям.
"Потому что обычно маньяков снимают как интересных героев. В своих фильмах я не показываю кровь. Мне это неинтересно. Мне интересен страх от события."
Судя по всему, третий сезон «Метода» продолжит события второго и расскажет о новых делах, которые будут раскрывать Меглин, сыгранный Константином Хабенским, и Есения, образ которой воплотила Паулина Андреева.
Третий сезон «Метода» выйдет в 2025 году.