Съемки третьего сезона сериала «Метод» начнутся летом

По данным газеты «Комсомольская правда», производство третьего сезона шоу «Метод» стартует этим летом.

© Кадр из трейлера сериала "Метод"

По словам режиссёра Юрия Быкова, снявшего первый сезон проекта, во время работы он ориентируется на «Бэтмена» Тима Бёртона и «Тёмного рыцаря» Кристофера Нолана как концепт-проекты. То есть фильмы, родившие франшизы — целые циклы проектов, посвящённых главным героям.

"Потому что обычно маньяков снимают как интересных героев. В своих фильмах я не показываю кровь. Мне это неинтересно. Мне интересен страх от события."

Судя по всему, третий сезон «Метода» продолжит события второго и расскажет о новых делах, которые будут раскрывать Меглин, сыгранный Константином Хабенским, и Есения, образ которой воплотила Паулина Андреева.

Третий сезон «Метода» выйдет в 2025 году.