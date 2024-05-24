Скарлетт Йоханссон снимется в перезагрузке «Мира Юрского периода»

Скарлетт Йоханссон, Руперт Френд («Вальдо», «Родина»), Джонатан Бейли («Бриджертоны», «Воспоминания о будущем») и Мануэль Рульфо («Мой ужасный сосед», «Линкольн для адвоката») снимутся в перезагрузке «Мира Юрского периода». Об этом сообщает Hollywood Reporter. Кого именно сыграют актеры, пока не известно, так как сюжет держится в тайне. Съемки фильма запланированы Universal Pictures летом 2024 года на студии Sky в Лондоне, а премьера - на 2 июля 2025-го.

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«ИнтерМедиа» напоминает, что о перезапуске популярной кинофраншизы стало известно в январе. Тогда же сообщалось, что никто из актеров предыдущих фильмов не вернется в новой части. Сценарий написал Дэвид Кепп, а режиссерское кресло займет Гарет Эдвардс («Годзилла», «Создатель»).