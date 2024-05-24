Вышел трейлер мистического триллера «Заклятье. Шепот ведьм»

Трейлер мистического триллера «Заклятье. Шёпот ведьм» представила 23 мая 2024 года кинокомпания «НМГ Кинопрокат». По сюжету, сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне – и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шёпот грозит кошмарной смертью.

© Кадр из трейлера фильма "Заклятье. Шёпот ведьм"

Главные роли в фильме исполнили Артур Бесчастный, Марьяна Спивак, Софья Шидловская, Игорь Грабузов, Сергей Сафронов, Валерия Кот, Кирилл Русин, Илья Виногорский, Артём Фадеев, Марина Гришакова и др.

"Специфика мистического жанра в том, чтобы не отпускать внимание зрителя ни на минуту, поддерживать атмосферу напряжения и не давать ему расслабиться, - считает режиссер картины Серик Бейсеу. - Именно такой мы старались сделать эту картину. «Шёпот» снят в жанре скримера: подвалы, тёмные лестницы, что-то жуткое в темноте…."

В российский прокат фильм выйдет 13 июня.