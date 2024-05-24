Онлайн-кинотеатр KION провёл исследование, выяснив, что смотрят россияне во время отпуска.

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Как оказалось, просмотр кино и сериалов - одно из самых их любимых занятий жителей России во время отдыха, о чём заявили 72% опрошенных.

Чаще всего на отдыхе россияне предпочитают смотреть комедии (67%). Также популярностью пользуются мелодрамы и драмы.

Менее всего в это время привлекают российских зрителей ужастики (5%).

В основном в отпуске наши соотечественники смотрят фильмы и сериалы с мобильных устройств. При этом у россиян за последний год появилась привычка скачивать контент с собой в дорогу (52%).

55% респондентов дают детям смотреть мультфильмы во время отпуска.