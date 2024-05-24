Кристиан Слейтер и Патрик Гибсон снимутся в приквеле «Декстера»

Приквел сериала «Декстер» запускает в производство телеканал Showtime. Как сообщает Variety, главные роли в проекте исполнят Кристиан Слейтер («Интервью с вампиром», «Мистер Робот»), Патрик Гибсон («Бюро магических услуг», «Тень и кость») и Молли Браун («Выпускной класс», «Миллиарды»).

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Действие 10-серийного фильма под названием «Декстер: Первородный грех» (Dexter: Original Sin) будет происходить в 1991 году в Майами, за 15 лет событий оригинального сериала о Декстере. Сюжет следует за юным героем, который превращается из ученика в мстящего серийного убийцу. Гибсон сыграет Декстера, Слейтер – его отца Гарри, а Браун – младшую сестру Дебру.

Когда его кровожадные побуждения больше нельзя игнорировать, Декстер должен научиться направлять свою внутреннюю тьму, - сообщается в синопсисе. - Под руководством своего отца Гарри он принимает Кодекс, призванный помочь ему находить и убивать людей, которые заслуживают исключения из общества, не попадая в поле зрения правоохранительных органов. Это особая проблема для молодого Декстера, поскольку он начинает стажировку судебно-медицинского эксперта в полицейском управлении Майами.

Приквел выходит после того, как Showtime закрыл после первого сезона сериал-сиквел «Декстер: Новая кровь», действие которого происходило через восемь лет после завершения оригинального «Декстера». Несмотря на успех у зрителей, шоу закрылось, поскольку Paramount+ поглотила Showtime, и вместо этого телеканал начал присматриваться к сериалу-приквелу. Майкл С. Холл, звезда оригинального сериала, вернется в качестве исполнительного продюсера проекта «Декстер: Первородный грех», а Клайд Филлипс – в роли шоураннера.