Вышел трейлер мультфильма «Гиганты Ла-Манша»

Компания Tenletters выпустила трейлер мультфильма «Гиганты Ла-Манша». За работу над картиной отвечали создатели мультфильма «100% Волк». Бюджет проекта составил € 20 млн.

© Кадр из трейлера мультфильма "Гиганты Ла-Манша"

Сюжет расскажет про 11-летнего Альфонсо, наследника Дон Кихота, который с друзьями Викторией и Пансо пытаются спасти город от штормового монстра. Его создал в своих лабораториях злобный Дон Карраско. Он хочет разрушить город и построить на его месте парк развлечений. Дети и родители объединились, чтобы остановить злодея, но для этого им нужно разбудить Гигантов.

Видео доступно на YouTube-канале Tenletters. Права на видео принадлежат Tenletters.

Свои голоса персонажам в российском дубляже подарили поп-звезда INSTASAMKA и комик Никита Шевчук.

Мультфильм появится в прокате в России в августе.