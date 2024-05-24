Автор «Пацанов» хочет, чтобы в сериале сыграл Джаред Падалеки

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что он готовится воссоединить основной актёрский состав из своего прошлого культового проекта — шоу «Сверхъестественное». Ранее автор уже привёл в супергеройский сериал Дженсена Эклса (Солдатик), Джима Бивера (Роберт Сингер), а в четвёртом сезоне появится Джеффри Дин Морган (в неизвестной роли).

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Как рассказал Крипке, для полной «коллекции покемонов» ему осталось пригласить только Джареда Падалеки, который играл одну из главных ролей в «Сверхъестественном». Ранее актёр был очень занят на съёмках «Уокера», который недавно закрыли после четвёртого сезона. Поэтому зрители наверняка увидят актёра уже в пятом сезоне «Пацанов».

"Джаред был занят последние несколько лет, поэтому график не сложился. Но теперь, к сожалению, «Уокера» отменили, но хорошая новость в том, что он свободен. Я чувствую, что мне нужно завершить игру в «Сверхъестественных» покемонов, и у меня остался один большой — очень большой — экземпляр."

Четвёртый сезон «Пацанов» стартует 13 июня сразу с трёх серий. Amazon тем временем продлил шоу на пятый сезон.