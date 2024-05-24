Стали известны самые популярные проекты России на Netflix

23 мая Netflix опубликовал статистику просмотра фильмов и сериалов во второй половине 2023 года. В список попали примерно 16 тыс. произведений, на долю которых приходится около 99% всей аудитории онлайн-кинотеатра.

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Как обратили внимание в «Кинопоиске», фильм «Майор Гром: Чумной доктор» оказался самым популярным российским проектом в списке Netflix. Во второй половине 2023 года лента заняла 1741-е место с 1,7 млн просмотров. В тройку также попали «Чернобыль» Данилы Козловского (2030-е место, 1,3 млн просмотров) и «Серебряные коньки» (2032-е место, 1,3 млн просмотров).

Что касается сериалов, то российский мультсериал «Маша и медведь» занял 270-ю строчку, собрав 6,6 млн просмотров. Проект обошёл в том числе четвёртый сезон «Во все тяжкие», первый сезон «Друзей» и многие другие шоу.