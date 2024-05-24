Режиссер Альфонсо Куарон признался, что снял фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» только после того, как его убедил в этом Гильермо дель Торо. Как рассказал Куарон в интервью Total Film, он получил предложение от продюсера Дэвида Хеймана вскоре после мирового успеха своего скандального фильма 2001 года «И твою маму тоже», удостоенного двух наград Венецианского кинофестиваля. По словам мексиканского режиссера, он был несколько обескуражен, съемки «детского фильма» совершенно не входили в его планы, но всё же Альфонсо решил посоветоваться со своим другом Гильермо.

"Знаешь, они предложили мне этот фильм о Гарри Поттере, но это действительно странно, что они предложили ЭТО мне", - сказал Куарон дель Торо.

Но последний был совершенно иного мнения о франшизе.

"Он сказал: «Подожди, подожди, ты что, не читал «Гарри Поттера»?», - вспоминает Альфонсо. - Я ответил: «Я не думаю, что это для меня». Тогда в очень витиеватых выражениях на испанском он назвал меня «высокомерным засранцем» и убедил прочитать книгу и согласиться на предложение."

В свою очередь Хейман рассказал Total Film, что выбрал Куарона именно после просмотра «И твою маму тоже»:

"Я, как ни странно, думал, что он станет идеальным режиссером для третьего Поттера. Его фильм был о последних моментах подросткового возраста, а «Гарри Поттер и узник Азкабан» как раз о первых моментах подросткового возраста. Я чувствовал, что он мог бы сделать шоу в каком-то смысле более современным. И просто принести в него свое кинематографическое волшебство."

Третий фильм о Гарри Поттере вышел 20 лет назад, летом 2024 года, и многими считается лучшим во франшизе, во всяком случае с точки зрения сценария и визуального решения (хотя сборы были меньше, чем у других частей). В нем впервые появился Гари Олдман в роли Сириуса Блэка, Дэвид Тьюлис в роли Люпина и Тимоти Сполл в роли Питера Петтигрю.