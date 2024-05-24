На Netflix вышел фантастический триллер «Атлас» с Дженнифер Лопес

24 мая в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера научно-фантастического триллера «Атлас» с Дженнифер Лопес.

© Кадр из фильма "Атлас"

Ленту можно посмотреть в оригинальной озвучке с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Атласа» расскажет об исследовательнице по имени Атлас Шеферд. Главной героине приходится объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить сбежавшего робота, с которым она разделяет загадочное прошлое.

В актёрский состав также вошли Симу Лю («Шан-Чи»), Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»), Марк Стронг («Игра в митиацию») и другие артисты. Кресло режиссёра занял Брэд Пейтон («Рэмпейдж»), сценаристом выступил Арон Эли Колейт («Герои»).