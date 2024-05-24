Вышел документальный фильм о группе The Beach Boys

Студия Disney+ представила документальную ленту об американском бойз-бэнде The Beach Boys. Фильм рассказывает историю легендарной группы, которая «произвела революцию в поп-музыке и создала культовый, гармоничный звук, который олицетворял калифорнийскую мечту, очаровывая поклонников на многие поколения вперед».

© Звук

Картина включает в себя неизданные кадры и интервью с бывшими участниками коллектива: Брайаном Уилсоном, Майком Лавом, Аланом Джардином, Брюсом Джонстоном и Дэвидом Марксом.

Режиссеры — Фрэнко Маршалл («Арахнофобия») и Том Зимни, снявший документалки об Элвисе Пресси, Вилли Нельсоне и Сильвестре Сталлоне. Сценарист — Марк Монро («Паваротти»).

Ранее стало известно, что над Брайаном Уилсоном оформили опекунство. 81-летний основатель The Beach Boys болен деменцией.