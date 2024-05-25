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Жюри 77-го Каннского кинофестиваля объявит лауреата «‎Золотой пальмовой ветви»

Жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля во главе с американским режиссером и актрисой Гретой Гервиг объявит победителя конкурса, которому будет присуждена "Золотая пальмовая ветвь".

Жюри 77-го Каннского кинофестиваля объявит лауреата «‎Золотой пальмовой ветви»
© Кадр из фильма "О, Канада"

За высокую кинематографическую награду боролись 22 картины. Фаворитами конкурса критики считают картины "Дикий алмаз" (Diamant brut) - дебютный фильм французской постановщицы Агаты Ридинже, - "Эмилия Перес" (Emilia Perez) француза Жака Одиара о лидере мексиканского наркокартеля, скрывающемся от властей, и ленту "О, Канада" (Oh, Canada) с Ричардом Гиром и Умой Турман о режиссере-документалисте левых взглядов, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на войну во Вьетнаме.

Хорошие шансы, по мнению рецензентов, имеют фильм "Мегалополис" (Megalopolis) Фрэнсиса Форда Копполы наряду с байопиком Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" (Limonov: The Ballad) о российском писателе Эдуарде Лимонове, а также лента "Мой Марчелло" (Marcello Mio) об итальянском киноактере Марчелло Мастроянни, над которой работали дочь Мастроянни Кьяра и его вдова - звезда французского кинематографа Катрин Денёв.

Французский орден Кевина Костнера

Американский актер Кевин Костнер, который в этом году выступил в нескольких амплуа - в качестве режиссера, продюсера, автора сценария вестерна "Горизонты. Часть 1" (Horizon: An American Saga - Chapter 1), - получил из рук министра культуры Франции Рашиды Дати орден Искусств и литературы. Последняя картина Костнера, прославившегося свой актерской работой в фильме "Телохранитель" (The Bodyguard, 1992), была показана на фестивале вне конкурса.

Финал кинофестиваля

Конкурсную программу, которая длилась 12 дней, завершил в пятницу вечером анимационный фильм "Самый ценный товар" (La plus pr cieuse des marchandises) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, постановщика фильма "Артист" (The Artist, 2011), собравшего в прокате более $133 млн. Новая картина повествует о судьбе еврейского ребенка во время Холокоста. Одну из ролей озвучивал французский актер Жан-Луи Трентиньян. Это первый с 2008 года мультфильм, который был включен в основной конкурс.

В субботу на протяжении всего дня в залах дворца на набережной Круазет пройдут повторные показы всех фильмов основной конкурсной программы. Тем временем жюри главного конкурса отправится в пригород Канна, где будет принимать решение о лауреатах фестиваля при закрытых дверях. Вердикт останется в секрете до церемонии награждения.

Первый фестиваль

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек № 217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко. Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму народного артиста СССР Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным - старшим, который сыграл роль советского полководца.

Фильмы и сериалы
Артист
Телохранитель
Жан-луи Трентиньян
Мишель Хазанавичус
Фридрих Эрмлер
Рашида Дати
Жак Одиар
Грета Гервиг
Михаил Державин
Александр Птушко
Фрэнсис Форд
Кевин Костнер
Ума Турман
Эдуард Лимонов
Кирилл Серебренников
Катрин Денев
Марчелло Мастроянни
Михаил Ромм
Ричард Гир
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