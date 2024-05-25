Жюри 77-го Каннского кинофестиваля объявит лауреата «‎Золотой пальмовой ветви»

Жюри 77-го Каннского международного кинофестиваля во главе с американским режиссером и актрисой Гретой Гервиг объявит победителя конкурса, которому будет присуждена "Золотая пальмовая ветвь".

© Кадр из фильма "О, Канада"

За высокую кинематографическую награду боролись 22 картины. Фаворитами конкурса критики считают картины "Дикий алмаз" (Diamant brut) - дебютный фильм французской постановщицы Агаты Ридинже, - "Эмилия Перес" (Emilia Perez) француза Жака Одиара о лидере мексиканского наркокартеля, скрывающемся от властей, и ленту "О, Канада" (Oh, Canada) с Ричардом Гиром и Умой Турман о режиссере-документалисте левых взглядов, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на войну во Вьетнаме.

Хорошие шансы, по мнению рецензентов, имеют фильм "Мегалополис" (Megalopolis) Фрэнсиса Форда Копполы наряду с байопиком Кирилла Серебренникова "Лимонов, баллада об Эдичке" (Limonov: The Ballad) о российском писателе Эдуарде Лимонове, а также лента "Мой Марчелло" (Marcello Mio) об итальянском киноактере Марчелло Мастроянни, над которой работали дочь Мастроянни Кьяра и его вдова - звезда французского кинематографа Катрин Денёв.

Французский орден Кевина Костнера

Американский актер Кевин Костнер, который в этом году выступил в нескольких амплуа - в качестве режиссера, продюсера, автора сценария вестерна "Горизонты. Часть 1" (Horizon: An American Saga - Chapter 1), - получил из рук министра культуры Франции Рашиды Дати орден Искусств и литературы. Последняя картина Костнера, прославившегося свой актерской работой в фильме "Телохранитель" (The Bodyguard, 1992), была показана на фестивале вне конкурса.

Финал кинофестиваля

Конкурсную программу, которая длилась 12 дней, завершил в пятницу вечером анимационный фильм "Самый ценный товар" (La plus pr cieuse des marchandises) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, постановщика фильма "Артист" (The Artist, 2011), собравшего в прокате более $133 млн. Новая картина повествует о судьбе еврейского ребенка во время Холокоста. Одну из ролей озвучивал французский актер Жан-Луи Трентиньян. Это первый с 2008 года мультфильм, который был включен в основной конкурс.

В субботу на протяжении всего дня в залах дворца на набережной Круазет пройдут повторные показы всех фильмов основной конкурсной программы. Тем временем жюри главного конкурса отправится в пригород Канна, где будет принимать решение о лауреатах фестиваля при закрытых дверях. Вердикт останется в секрете до церемонии награждения.

Первый фестиваль

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек № 217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко. Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму народного артиста СССР Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным - старшим, который сыграл роль советского полководца.