Кинотеатры просят снимать 3d-фильмы и выпускать картины не только зимой

Почему наши кинотеатры более продвинутые, чем за границей, что помогло им выстоять в последние годы и появятся ли новые российские фильмы-миллиардеры, рассказал в интервью "Российской газете" на полях выставки Mallpic Sochi председатель "Ассоциации владельцев кинотеатров" Алексей Воронков.

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Кинотеатры пострадали сначала от пандемии, позже от ухода зарубежного контента. Что сейчас? Удалось ли вернуть зрителей в кинозалы на уровень допандемийного 2019 года?

Алексей Воронков: Стало намного лучше, чем в 2020 году, но мы еще не дошли до 2019 года на 30% по выручке и на 37% по посещаемости. Можно ли сказать что кинотеатры восстановились? Естественно, нет, хотя точечные успехи все же есть. Большая радость и победа - первый квартал 2024 года, который показал максимальные результаты по выручке за пять лет. Хотя зрителей все еще меньше, чем в 2019 году, на 20%.

Интересно это тем, что всю выручку сделал российский контент, иностранного не было совсем. Вышли "Холоп-2", "Бременские музыканты", они собрали суммарно больше 6,5 млрд. "Мастер и Маргарита" вышли 25 января, это у кинотеатров считается "новогодней ямой", выпускать фильм в эти даты - некоторое самоубийство. Но когда выходит действительно сильный продукт, ему без разницы, когда выходить. И фильм тоже отработал, тоже больше двух млрд. Февраль вытащил на себе "Лед-3". В марте удивительным образом выстрелил "Онегин". Очень не повезло большой картине "Летучий корабль" - их выход совпал с жесточайшей трагедией в "Крокусе", это очень сильно потеребило семейную аудиторию.

Если кинопроизводители смогут за два года прийти к тому, что такое количество фильмов будет раскидываться по всему году (а не только зимой), то в течение 3-5 лет мы сможем прийти к полной независимости кинопоказа и не зависеть абсолютно от Голливуда и сторонних производителей. Но пока говорить об этом рано.

Пока продюсеры хотят все фильмы выпускать зимой?

Алексей Воронков: Любой продюсер дерется за Новый год, это дает в полтора-два раза больше зрителей. Сезон с октября по конец марта забивается фильмами. На лето продюсерам идти страшно. И для кинотеатров это проблема. До кризиса летом кинотеатры выживали на иностранном контенте. Голливуд никогда не боялся выпускать летом.

Что может подтолкнуть наших продюсеров выпускать фильмы и летом?

Алексей Воронков: Мы разговариваем с дистрибьюторами и продюсерами. Говорим: давайте нам хороший контент летом, и мы будем пробовать устраивать вам эксклюзивные окна - когда неделю будет стартовать только один сильный фильм, а остальные будут в докатке.

Несомненно привлекло бы также, если бы Фонд кино начал, например, выдавать в чуть большем объеме субсидии производителям, которые выходят летом. Не секрет, что многие фильмы отрабатывают себя уже на этапе создания субсидиарными деньгами. Или, например, если бы появилась программа по маркетинговой поддержке дистрибьюторов, которая выделяла бы дополнительные 50-100 млн руб. на продвижение фильма в летний период.

И опять же - чем больше будет российских картин в целом, тем больше они будут распределяться по году и заполнять летний период. Конкуренция сделает свое дело.

Количество сильных российских фильмов растет?

Алексей Воронков: В пакете фильмов, которые будут выходить в конце 2024 года, в 2025 году, есть действительно большие картины, из которых могут получиться миллиардники по сбору средств. Этого не было еще два года назад, тогда мы смотрели в будущее и побаивались. Сейчас российское кино начинает набирать силу, кинотеатрам надо еще пару лет потерпеть.

"Большие картины" - сильные по сюжету, по вложенным деньгам, по технологиям?

Алексей Воронков: Есть технологии определения у дистрибьюторов и у менеджеров кинотеатров, сколько соберет фильм. Иногда эти прогнозы не сходятся и не оправдываются. Например, "Чебурашке" ни кинотеатры, ни дистрибьюторы не давали 7 млрд. Мы понимали, что 3-3,5 - да. Или другая история - "Сто лет тому вперед". Мне лично фильм понравился. Да, я люблю фильм "Гостья из будущего", но я же, наверное, не фильм этот люблю, это просто детство наше. Новая картина сделана хорошо. И мы, и дистрибьюторы давали этому фильму 2-2,5 млрд. Но не сработало, причем на условиях полного отсутствия конкуренции.

Российский контент становится заметно лучше. Пару раз у меня было чувство после просмотра: неужели это наши сделали? Без иностранных студий, без иностранных специалистов. Я говорю про технические возможности, чтобы не спорить про художественное наполнение. Нужно просто усиливать этот эффект и увеличивать количество больших картин.

Так называемое предсеансовое обслуживание остается?

Алексей Воронков: Пока идет переходный период, будет еще в каком-то виде появляться предсеансовое обслуживание, но это уже самовымирающая история.

Если говорить об иностранном контенте - его количество, как минимум фестивального контента, растет. Этим летом будет несколько премьер, которые меня поразили: знаковые актеры, знаковые режиссеры начинают находить пути для распространения фильмов в России. Возврата Голливуда - "Диснея", "20 век фокс", "Сони" - в том формате, в котором они были, в ближайшей перспективе не будет точно, и надеяться на это не надо. Но тем не менее качественный иностранный контент начинает проникать в Россию. Через посредников, через прокатные удостоверения.

Год назад мы не предполагали, что Гай Ричи может в принципе появиться в России. Но фильм "Министерство неджентльменских дел" пошел, его закупили, его протащили. Понятно, что это не первая голливудская студия, но, по крайней мере технически, механизмы обхода прямых санкций работают абсолютно везде. Как в промышленности, так и в кино. Ни одна студия не готова терять даже 3-4% своего мирового оборота, для них это тоже боль.

Рынок начинает устраиваться. Летом кинотеатры, чтобы продержаться, будут уходить на фестивальное кино, на старое кино. Если хотя бы раз в месяц мы будем выпускать фильм вроде "100 лет тому вперед", три раза в год "Мастера и Маргариту" и два раза в год "Холопа" - все остальное будет мелочь. Надо создать маховик, который постоянно притаскивает людей в кино. Сейчас мы зимой людей затаскиваем, а летом все понимают: там нечего смотреть. В прошлом году осенью, например, выходил фильм "Повелитель ветра" Бондарчука. Интересная картина. Но они выходили первыми после лета. И если бы до них сработал какой-нибудь другой фильм, который с лета затащил людей в кино, то "Повелитель ветра" собрал бы больше. Фильм как бы хедлайнер, а им пришлось выступать " на разогреве". А пока будут такие большие провалы летом, мы будем скакать - то набирать, то падать.

Изменился ли подход к отбору фильмов?

Алексей Воронков: Мы даем зрителю то, что он хочет смотреть. Да, есть очень тонкая грань. В последние годы, когда идет показ фильмов, не имеющих официальных правообладателй в России, кинотеатры взяли на себя функцию цензуры. Мы понимаем, например, что ЛГБТ (международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в РФ) в России - это нет. Пусть нас называют нетолерантными, но кинотеатры сами отслеживают это и говорят - нет, мы это не берем. Я не готов показывать это своим детям. В любом случае есть индивидуальные кинотеатры, которым вообще все равно, что показывать. Но это не массовая история.

Как кинотеатры адаптируются к сложным временам?

Алексей Воронков: Мы делали страшные прогнозы в 2020, в 2022 годах. И нас часто упрекают - вы же говорили, что закроются 30-40% кинотеатров, а они не закрылись. Но в 2020 году была большая госсубсидия в 2,1 млрд руб. (половина из изначальных 4,2 млрд ушла кинотеатрам, половина продюсерам). Без господдержки кинотеатры бы не выжили.

В 2022 году единственные, кто быстро пошел навстречу - это торговые центры. Они поняли, что контента нет, что кинотеатры закроются - и снизили для нас арендные ставки.

Эти условия работают до сих пор?

Алексей Воронков: В основной массе уже нет, ТЦ тоже устали. Спасибо им, что продержались такое время. Сейчас в стране пересмотрели в большую сторону кадастровую стоимость объектов, налоги увеличились, иногда до 5 раз. Для ТЦ это дополнительная нагрузка, особенно для маленьких. И сейчас они говорят - либо что-то придумывайте, либо сокращайте залы, либо мы будем что-то другое искать, потому что нам тоже надо выживать.

Первое, что делают кинотеатры - сокращают расходы: на рекламу, сокращение персонала на лето, возможно временное закрытие нескольких залов, чтобы сэкономить на коммуналке. Большие сети за 2022 год закрыли 138 кинозалов, это много. При этом в целом в стране сейчас больше кинозалов, чем было до 2020 года, поскольку продолжала работать программа по господдержке открытия малых кинозалов в небольших городах.

Все, что не выживает, будет потихоньку закрываться, на их место будут приходить новые концепции. Некоторые кинотеатры, не отказываясь от помещений, идут по пути создания на свободных площадях ресторанов, VR-клубов, коллаборации с детскими развлекательными центрами.

В 2022 году собственники кинотеатров сказали - нет, ребята, пока мы не будем уверены, что российского контента хватит на весь год, мы будем содержать, сохранять то, что есть, но инвестировать в кинотеатры не будем. Сейчас появляются первые ростки - не то что все побежали открывать кинотеатры, а: "Хорошо, давайте мы посмотрим".

Что с оборудованием в кинотеатрах? Есть возможность его ремонтировать, закупать?

Алексей Воронков: Нельзя создать завод, у которого будет рынок на 2 тыс. кинотеатров. В мире только 2,5 массовых завода производят кинооборудование, у них рынок - весь мир. Все идет по параллельному импорту. Запчасти достать можно. Конечно, это все стало дороже, доставка дольше.

Для показа 3D-фильмов есть возможности?

Алексей Воронков: Оборудование есть - контента нет! У нас не снимают таких фильмов. Фильмы аттракционного формата - одна из наших болей. Мы пытаемся донести до продюсеров, что нам это надо. Один из наших посылов - давайте придумаем программу, которая будет субсидировать не кинотеатры, а кинопроизводителей для создания аттракционных форматов.

Билеты в кино будут дорожать?

Алексей Воронков: Ожидаю, что цены поднимутся до 400-500 рублей, в Москве больше. Потому что растет себестоимость из-за подорожания ремонта оборудования, повышения зарплат. Эта волна по всей стране идет и за год-два снесет не один бизнес. Себестоимость одного сеанса подобралась к 4 тыс. руб. за сеанс.

Если у вас пятизальник и минимум 30 сеансов в день, то это 120 тыс. руб., которые нужно окупить. Если вы продаете билеты дешевле 400 рублей, вы работаете в убыток. Работать в убыток можно, либо понимая, что вы когда-то продадитесь, либо если вы не платите аренду, как муниципалы, не вкладываете в ремонт и выжимаете из кинотеатра последние соки.

В том числе поэтому выгодно уменьшать залы. В проекторе большого зала раз в месяц нужно менять лампочку, ее стоимость 120 тыс. руб. Если зал меньше, то мощность лампочки меньше и менять ее можно реже. Кроме того, четыре зала - это более разнообразный репертуар и можно привлечь больше зрителей.

Есть какие-то новшества в иностранных кинотеатрах, которые хотелось бы внедрить у нас?

Алексей Воронков: Кинотеатры, которые в России были созданы за последние пять лет - они шедевральные. В ряд европейских кинотеатров по сравнению с нашими немного стыдно заходить. Мягко сказать - они усталые. Но, наверное, это традиция Европы: 30 лет назад они создали кинотеатр, и пусть 30 лет он работает.

Пару лет назад Америка сказала: мы нашли новую фишку, теперь кинозалы должны быть как амфитеатры, а не на одном уровне ряды. Сейчас у них новая находка: они додумались, что, оказывается, в центре сидеть круче, и туда можно билеты дороже продавать, а с боков подешевле. "И эти люди учат нас строить кинотеатры..". Конечно же, я немного иронизирую. Есть удивительные, безумно крутые кинотеатры в Америке, в Англии, в Дубаи, но в массовом сегменте в России действительно высокий уровень кинозалов, как минимум был до начала кризисов.

Есть ли будущее у зданий старых советских кинотеатров?

Алексей Воронков: Содержание такого кинотеатра в разы дороже, чем кинотеатра в торговом центре. Потому что вы должны платить за все стены, отопление, землю, полностью налог на недвижимость - а у вас там нет больше ничего. Когда вы идете в кинотеатр "Художественный" в центре Москвы и платите 1-2 тыс. руб. за билет - то это возможно. А если в регионе билет стоит 300 руб., и туда ходит в разы меньше людей, то выжить такому кинотеатру нереально.

Есть отдельные удачные кейсы с однозальными кинотеатрами. Но это не массовая история. Ведь 6-7% зрителей приходят в кинотеатр в ТЦ по принципу: "Я пошла по магазинам, а вы идите в кино посидите". И всем хорошо. Или - пойдем в кино, заодно пройдемся по магазинам. А еще здесь есть ресторанчик, а утром на фитнес сходили. Во всем мире так.

В Москве переделывают районные кинотеатры. Не могу сказать, какая ситуация с ними сейчас, но два года назад цифры по посещаемости, обороту, меня не впечатлили. Не вижу для себя привлекательности двигаться в этом направлении и инвестировать в такие мини-домики. Мы сейчас с трудом рассматриваем даже ТЦ площадью меньше 20 тыс. кв. м. Если в ТЦ 10 тыс. кв. м, из них арендопригодных дай бог 7 тыс., из них вы заберете под кинотеатр 2, останется 5, где будет продуктовый магазин и немножко еще чего-то. Это все равно что отдельное здание кинотеатра просто с чуть меньшей коммунальной нагрузкой.