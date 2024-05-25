Обзор последних киноновинки сети

Фёдор Бондарчук ставит эксперименты над людьми, Зендея возглавляет любовный треугольник и тренирует мужа-теннисиста, Энн Хэтэуэй и Джесика Честейн вместе переживают смерть одного ребёнка и борются за внимание другого.

© Кадр из сериала "Калимба"

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Калимба (18+)

Режиссёр: Нурбек Эген

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.6

Время: 45 минут 1 серия.

О чём сериал. Уважаемый в профессиональном сообществе профессор психиатрии Виктор Мещёрский (Фёдор Бондарчук) проводит эксперимент. Для своего исследования он находит 8 добровольцев. Каждому из этих людей либо угрожает опасность, либо требуется помощь, и профессор, взамен на участие в его эксперимете, предлагает им не только решить их проблемы, но и сделать богатыми. Под выдуманным предлогом, скрывая свои истинные цели, он запирает подопытных в подвале своего особняка. Так, в одном замкнутом пространстве без окон и возможности выйти "на воздух" оказываются преступники и их жертвы. Они должны выжить и не "сожрать" друг друга в двух спальнях и одной гостиной, под десятками камер, за запертой дверью и браслетами-электрошокерами на руках. Дальнейшее расследование раскроет реальные мотивы профессора и свяжет в одно целое запутанные истории всех участников этого жестокого эксперимента.

Что интересного. Каждая из 8 серий проекта становится интеллектуальным вызовом, погружая аудиторию в мир, где этические нормы размываются, а поступки людей мотивированы глубинными, порой иррациональными импульсами. Замечательно подобран актёрский состав: от проверенной старой гвардии до набирающей популярность молодёжи. Режиссёр Нурбек Эген, который работал над этим проектом, известен также по работам над сериалами "Переговорщик" (18+), "Фандорин. Азазель" (18+), "Самка богомола" (18+), "Шерлок в России" (18+), "Мажор" (18+). Проект "Калимба" получил 4 награды на фестивале стриминговых платформ Original+ в номинациях: самый ожидаемый проект, оригинальный сериал, оригинальный актёр (Фёдор Бондарчук) и главный приз жюри СМИ.

Кому не понравится. Тем, кто не готов принимать людей со всеми их несовершенствами или не хочет наблюдать за жестокостью, происходящей на экране. Если вы когда-то были жертвой какого-либо преступления, то этот сериал либо поможет вам взглянуть на ситуацию под другим углом, либо повергнет в депрессию и заставит пережить весь ужас заново.

Претенденты (18+)

Режиссёр: Лука Гуаданьино

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 131 минута.

О чём фильм. 2019 год не самый лучший период в карьере теннисиста Арта Дональдсона (Майк Фейст). Его жена и по совместительству тренер Таши (Зендея) предлагает ему принять участие в турнире серии ATP Challenger. Таши, сама в прошлом многообещающая спортсменка, к сожалению, не восстановившаяся после травмы, уверена, что эти соревнования поднимут моральный дух Арта и укрепят его веру в себя. В итоге за первое место в турнире Арту предстоит соперничать со своим когда-то лучшим другом и бывшим парнем Таши - Патриком Цвейгом (Джош О’Коннор). Для Патрика победа в этом турнире тоже становится делом принципа. Прошлое и настоящее героев столкнулись, и напряжение нарастает. Теперь им предстоит не только показать красивый теннис, но и окунуться в события, которые привели их к этому моменту на турнире.

Что интересного. Главных героев зовут Art, Tashi и Patrick и их имена образуют аббревиатуру ATP (Association of Tennis Professionals) - Ассоциация теннисистов-профессионалов. Зендея, чтобы лучше прочувствовать свою роль и убедительно смотреться в кадре, три месяца занималась с профессиональным теннисистом и тренером Брэдом Гилбертом. Помимо Майка Фейста, на роль Арта рассматривали Остина Батлера ("Элвис" (12+)) и Тимоти Шаламе ("Дюна" (12+) и "Дюна. Часть вторая" (12+) .

Кому не понравится. Тем, для кого болезненна сама тема любовных треугольников и кому не хочется атмосферы бурных страстей, лучше посмотреть следующий фильм из нашей подборки.

Обнажённая муза Пьера Боннара (18+)

Режиссёр: Мартен Прово

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 122 минуты.

О чём фильм. Амбициозный живописец и график Пьер Боннар (Венсан Макен) стремится стать одним из самых известных художников Франции. Его талант начинают признавать, но самому Пьеру нужна муза, которая подтолкнёт его к художественным свершениям. Пьер случайно встречает девушку и приглашает её позировать ему. В своей мастерской, вдохновлённый знакомством с Мартой (Сесиль де Франс), он сразу же начинает создавать новые работы. Пьера и его музу охватывает страсть, которая плавно перетекает в семейную жизнь на 30 лет. Эта жизнь полна чувств, эмоций, ревности и, конечно, невероятной любви. Их отношения походят на пламя, которое пылает до тех самых пор, пока кто-то один не сгорает.

Что интересного. Кино о Пьере Боннаре Мартену Прово предложила снять племянница художника. Она обратилась к режиссёру с этим вопросом ещё в 2008 году после одного из показов его фильма о художнице Серафине Луи "Серафина из Санлиса" (12+). Однако Прово не захотел сразу браться за ещё одну картину о живописце и предложил своему другу для начала написать биографию Боннара. В 2020 году, во время локдаунов, Мартен Прово жил в своём загородном дом в часе езды от Парижа. Когда-то недалеко от этого места жил и Пьер Боннар. Именно того режиссёр понял, что пришло время снять кино об этом удивительном человеке. Впервые байопик "Обнажённая муза Пьера Боннара" показали на Каннском кинофестивале.

Кому не понравится. Любителям зрелищных, динамичных блокбастеров стоит пропустить эту глубокую, психологически насыщенную драму, где переплетаются невероятные отношения художника с музой и его творческий путь.

Материнский инстинкт (18+)

Режиссёр: Бенуа Деломм

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 94 минуты.

О чём фильм. Элис (Джессика Честейн) и Селин (Энн Хэтэуэй) в начале 1960-х годов живут в американском пригороде. Их дома стоят по соседству, а сами они дружат семьями. Их мужья каждый день ездят на работу, а сыновья учатся в одном классе. Все знаменательные даты две семьи отмечают вместе. Но в один из дней Элис спешит к подруге и видит, что сын Селин Макс (Бэйлен Д. Билиц) в опасности. Женщина не успевает предотвратить трагедию, и мальчик погибает. С этого момента дружба даёт трещину и оборачивается невероятными событиями и борьбой за сына (Имон Патрик О’Коннелл) Элис.

Что интересного. Эта картина - американский одноимённый ремейк бельгийского триллера 2018 года. А он в свою очередь был снят по роману Барбары Адель "За ненавистью". Новый фильм должен был снимать тот же режиссёр, Оливье Массе-Депасс, а Бенуа Деломм, как в оригинале, выступить оператором картины. Однако Массе-Депассу пришлось выйти из проекта по семейным обстоятельствам, и продюсер Джессика Честейн предложила Деломму попробовать себя в качестве режиссёра - для него это стало дебютом в новой профессиональной плоскости. К слову, главные роли сыграли две обладательницы премии "Оскар" - Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй.

Кому не понравится. Тем, кто не готов сопереживать сложным, морально неоднозначным ситуациям. Эта драма погружает в болезненный конфликт, где нет явных "правых" и "виноватых", а есть только человеческая трагедия и неуправляемые чувства.