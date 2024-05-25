Лана Дель Рей рассказала, что написала саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде

Певица Лана Дель Рей рассказала, что в 2015 году написала песню для фильма о Джеймсе Бонде «007: Спектр» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Продюсеры отклонили саундтрек.

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Лана сообщила об этом на церемонии вручения Премии Айвора Новелло в Лондоне, передает Rolling Stone. За кулисами мероприятия артистку спросили, хотела бы она создать музыку к бондиане.

Певица ответила: «А разве этого не было?» Затем она спела припев своей композиции «24» из альбома Honeymoon (2015) и призналась, что сочинила эту песню для франшизы.

В итоге в ленте прозвучал трек Сэма Смита Writing’s On The Wall, который получил «Оскар».

«Сэм, ты проделал замечательную работу», — похвалила исполнителя Лана, добавив, что надеется однажды все-таки поработать с создателями франшизы.

Продюсеры бондианы отказывали не только Лане, но и другим известным артистам. Среди них — Джонни Кэш, Pulp, Blondie, Pet Shop Boys и Muse.

Сейчас Дель Рей работает над кантри-пластинкой Lasso. Дата релиза пока неизвестна, но звезда обещает, что премьера состоится в сентябре этого года.