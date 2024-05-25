Сборы фильма «Майор Гром: Игра» превысили 100 млн рублей

25 мая сборы фильма «Майор Гром: Игра» в российском прокате превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата картине понадобилось ровно два дня — премьера состоялась 23 мая.

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Вероятно, в начале следующей недели лента сможет преодолеть планку сборов в 200 млн рублей.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся через год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Противостоять герою будет новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.

Режиссёром ленты выступил Олег Трофим, снявший первый фильм и «Гром: Трудное детство». К главной роли вернулся Тихон Жизневский.