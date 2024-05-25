«Моя версия Харли аутентична фильму и персонажам». Леди Гага — о «Джокере 2»

Недавно Леди Гага пообщалась с репортёром издания Access Hollywood.

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В ходе разговора знаменитость рассказала о своей версии Харли Квинн в фильме «Джокер 2».

Видео доступно на YouTube-канале Access Hollywood. Права на видео принадлежат Access Hollywood.

Моя версия Харли — уникальна, очень аутентична как самому фильму, так и его персонажам. Я никогда раньше не занималась ничем подобным из того, что пришлось проделать для этой картины.

Центральных персонажей в сиквеле станет двое: Джокер и его возлюбленная Харли Квинн. В продолжении также будут музыкальные номера, вдохновлённые знаменитыми композициями. Режиссёром вновь выступил Тодд Филлипс.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября. Дата выхода картины в кинотеатрах России пока не раскрывается. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна.